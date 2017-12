Herman Van Holsbeeck over de wintermercato: “Als het er boenk op is, is Anderlecht klaar voor de titelstrijd”

Anderlecht reisde woensdag terug naar België met een wrang gevoel na de Champions League-uitschakeling. Als het de heenmatch tegen Celtic niet met zware 0-3 cijfers had verloren, was paars-wit misschien wel geplaatst voor de Europa League. Dat weet ook algemeen manager Herman Van Holsbeeck, die op de luchthaven de pers te woord stond.

“Als Hein Vanhaezebrouck enkele weken vroeger was gekomen, hadden we nu overwinterd”, weet Herman Van Holsbeeck. De algemeen manager kreeg uiteraard ook vragen over de mogelijke verkoop van de club. “De voorzitter was emotioneel na de wedstrijd tegen Celtic. Het was een mooi decor om die laatste Champions League match winnend af te sluiten. Of dit dan de laatste Europese wedstrijd was voor mezelf en Roger Vanden Stock als bestuurders van de club? Alles kan, ja. We weten zelf nog niet wat er met Anderlecht gaat gebeuren. We zoeken in dit dossier wel voor iedereen de beste oplossing. Voor de club én voor de fans.”

Nu Anderlecht na januari enkel nog actief is in de Jupiler Pro League, rest de vraag wat de club in de wintertransfermercato moet doen. “We moeten focussen op de titel. Deze ploeg heeft niet zoveel nodig. Sommige jongens missen wat vertrouwen en dan heb ik het vooral over de spitsen. Misschien moeten we iets doen in januari en dan moet het er wel boenk op zijn. Dan is deze ploeg klaar voor de titelstrijd”, klinkt het.