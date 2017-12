Geen achtste zege op rij: Lierse onderuit bij Union

De zegereeks van Lierse is voorbij. Na zeven overwinningen op rij verloren De Pallieters zaterdagavond met het kleinste verschil in het Koning Boudewijnstadion. Union won met 1-0 dankzij een laat doelpunt van Kenneth Houdret. Met een 12 op 15 blijft Lierse aan de leiding in de tweede periode, al ziet het Union wel op drie punten naderen.

De wedstrijd begon aangenaam met meteen een kans voor Laurent en een tegenprik van Vercauteren. Ook Yagan kreeg wat later nog een schietkans, maar dan viel het stil. Het was uiteindelijk Union dat nog twee keer kon dreigen voor rust. Een schuiver van Vercauteren ging naast en een knal van Da Silva stierf op de vuisten van Rakovsky. Lierse zag aanvoerder Fréderic Frans op het halfuur nog uitvallen met een spierblessure.

Na de pauze verbeterde het niveau allerminst en bleven de kansen schaars. Lierse bleef uitgaan van een sterke organisatie. Het kreeg aanvankelijk ook de beste kans, maar Elgabas schoot in de draai naast. Aan de overzijde profiteerde Ferber ei zo na van balverlies van Poelmans, maar Bourdin kon zijn schampschot voor de doellijn redden. Een kwartier voor tijd was het wel raak, toen Houdret een voorzet in doel kon werken. Buysens en vooral Binst kwamen nog dicht bij de gelijkmaker, maar die viel uiteindelijk niet. Zo leverde de tweede afspraak van het seizoen aan het Koning Boudewijnstadion Lierse opnieuw een nederlaag op.

De Pallieters behouden de leiding in de tweede periode van de Proximus League maar zien Union tot op drie punten naderen. Cercle Brugge, dat Roeselare klopte met 0-3, is derde op vier punten. Vrijdag staat voor Lierse met een bezoek aan OH Leuven de laatste wedstrijd voor de winterstop op het programma.