Een dag na de start verkoop: KBVB vraagt FIFA extra WK-tickets vrij te maken voor Belgische supporters

Brussel - Nauwelijks een dag na de start van de ticketverkoop voor het WK voetbal in Rusland, heeft de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) de Wereldvoetbalbond FIFA al gevraagd om extra tickets vrij te maken voor Belgische supporters voor de groepswedstrijden tegen Panama, Tunesië en Engeland. Dat bevestigde woordvoerder Stefan Van Loock woensdag.

De FIFA houdt acht procent van de beschikbare kaartjes vrij voor de federaties van de landen die elkaar treffen. Het betreft dus niet het percentage op de totale capaciteit van het stadion, zoals eerst algemeen werd aanvaard. Sommige tickets zijn gereserveerd voor onder meer sponsors en VIP’s.

Supportersfederatie 1895 vreest dat heel wat Belgische fans uit de boot zullen vallen. Vooral voor de groepswedstrijd tegen Engeland op 28 juni (20u Belgische tijd) zijn supporters bereid af te zakken naar de exclave Kaliningrad, in vogelvlucht op 1.160 kilometer of drie uur vliegen verwijderd van Brussel. “We hebben de pech dat onze mooiste affiche in het kleinste WK-stadion georganiseerd wordt. Het is dan ook nog eens de speelstad die het dichtst bij België ligt”, zei Van Loock aan Belga. De KBVB heeft al een officiële aanvraag ingediend bij de FIFA om extra tickets te bekomen.

Enkel leden van de officiële fanclub 1895 kunnen tickets bestellen. Indien de vraag het aanbod overstijgt, zullen de zitjes voorbehouden voor Belgische supporters verdeeld worden volgens het puntensysteem van 1895.