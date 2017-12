Noodlijdend Keulen stelt Armin Veh aan als algemeen directeur

Armin Veh is woensdag door Bundesliga-club FC Keulen aangesteld als algemeen directeur. De 56-jarige Veh moet helpen het tij te keren bij de rode lantaarn. Hij tekende een contract tot juni 2020.

Veh, die als hoofdcoach actief was bij onder meer FC Augsburg (1990-1995 en 2003-2004), VfB Stuttgart (2006-2008 en 2014), VfL Wolfsburg (2009-2010), Hamburg (2010-2011) en Eintracht Frankfurt (2011-2014 en 2015-2016), neemt een gedeelte van de taken van Alexander Wehrle over. Zijn grootste succes behaalde Veh in 2007, door met Stuttgart de Duitse landstitel te veroveren.

FC Keulen kende een dramatische start in de Bundesliga. De Geitenbokken, die vorig seizoen nog als vijfde finishten, konden nog niet winnen en staan met drie punten (uit 14 wedstrijden) stijf onderaan. Zondag nam de club afscheid van hoofdcoach Peter Stöger, die de club liet promoveren en vorig seizoen aan Europees voetbal hielp.

Donderdag trekt Keulen in de Europa League naar het Servische Rode Ster Belgrado. Beide teams staan na vijf speeldagen tweede in poule H met zes punten. Voor Rode Ster volstaat - door de 0-1 overwinning in Keulen - een punt, Keulen moet winnen.