Dit staat er op het spel in de Champions League: Liverpool heeft sleutel in handen voor record, Napoli moet hopen

Vanavond komt er een einde aan de groepsfase van de Champions League. Daarna kennen we alle zestien teams die maandagmiddag in de potten gaan voor de loting voor de achtste finales. Maar wat staat er woensdag nog op het spel?

Groep E: Liverpool kan historische avond beleven

Het wordt nagelbijten op Anfield want Liverpool (9) is verre van zeker van een plaats bij de laatste zestien. De Reds van Simon Mignolet krijgen Spartak Moskou (6) over de vloer. Bij winst van de Russen en een overwinning van Sevilla (8) tegen NK Maribor (2) wordt Liverpool naar de Europa League verwezen. Liverpool moet dan namelijk het onderspit delven qua onderlinge duels tegen Spartak. Bij een draw of een zege plaatst Liverpool zich als vijfde Engelse club voor de achtste finales. Een unicum in de geschiedenis van de Champions League.

Sevilla is bij winst altijd zeker van een plaats bij de laatste zestien en kan als Liverpool niet wint dus nog groepswinnaar worden. Bij gelijke punten met Liverpool (dat dan moet verliezen) en Spartak (dat dan moet winnen) worden de Spanjaarden verwezen naar de Europa League omdat ze tegen beide concurrenten het onderspit moeten delven in de onderlinge duels.

Groep F: Napoli moet hopen

Niemand had er op voorhand echt rekening mee gehouden, maar de kans is vrij groot dat Dries Mertens en Napoli (6) naar de Europa League verwezen worden. De Partenopei hebben hun lot namelijk niet meer in eigen handen. Napoli moet zelf winnen op het veld van Feyenoord (0) en hopen dat Shakhtar Donetsk (9) thuis verliest van Manchester City (15).

De Oekraïners weten dus wat hen te doen staat in het Metalist Stadion in Charkov: niet verliezen van Manchester City, dat al zeker is van de groepswinst. Pep Guardiola brengt naar alle waarschijnlijkheid een aantal bankzitters tussen de lijnen, waardoor we geen Kevin De Bruyne en Vincent Kompany gaan zien. Bij een nederlaag en een zege van Napoli, moet Shakhtar naar de Europa League omdat ze in de onderlinge duels een slechter doelsaldo hebben.

Groep G: Porto of Leipzig

Besiktas is al een tijdje zeker van kwalificatie voor de achtste finales én groepswinst. De Turken tellen 11 punten, dat zijn er vier meer dan FC Porto en RB Leipzig. Geen zorgen dus voor Besiktas vanavond, wanneer het op bezoek gaat bij Leipzig. De Duitsers kunnen zich nog plaatsen als ze beter doen dan Porto thuis tegen het al uitgeschakelde AS Monaco van Youri Tielemans.

Monaco heeft dus niets meer te winnen of te verliezen op het veld van de Portugezen. Met amper twee punten waren de Monegasken al langer Europees uitgeschakeld. Porto moet dus evengoed doen als Leipzig om door te stoten. In de onderlinge duels scoorde het namelijk één keer meer dan de Duitsers.

Groep H: Bijna alles gespeeld

In deze groep staat zo goed als alles vast. Tottenham (13) is groepswinnaar en Real Madrid (10) mag als tweede naar de achtste finales van het kampioenenbal. Ook al zouden de Spurs woensdag verliezen en Los Blancos winnen, dan nog kunnen de Engelsen niet van de eerste plaatst verdrongen worden. In de onderlinge duels waren ze namelijk beter dan de Spanjaarden.

Het enige dat nog moet bepaald worden, is de nummer drie in de groep. Borussia Dortmund en APOEL Nicosia tellen allebei twee punten en vechten het dus uit voor een plek in de Europa League. De Duitsers moeten op bezoek bij Real, terwijl de Cypriotische club van Igor De Camargo Tottenham over de vloer krijgt. Dortmund heeft een veel beter doelsaldo dan APOEL en moet dus gewoon evengoed doen om de maat te nemen van de Cyprioten.

