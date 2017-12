De kneusjes van Europa: deze ploegen zijn thuis of uit nog puntenloos dit seizoen

Het voetbalseizoen is al flink gevorderd, de terugrondes komen eraan. De eerste favorieten voor de titel in de Europese competities hebben zich al gemeld, maar ook onderaan het klassement wordt het ongetwijfeld nog spannend. Een resem ploegen zal vooral graag zijn negatieve reeks doorbreken, want zij slaagden er ofwel op eigen veld ofwel op verplaatsing nog niet in om punten te sprokkelen. Twee ploegen in Europa pakten zelfs nog geen enkel punt.

Metz

De Franse club staat troosteloos laatste in de Ligue 1. Het verschil met het nummer negentien in het klassement, Angers, bedraagt na 16 speeldagen maar liefst 10 punten. Dat Metz het zo slecht doet, heeft het -gek genoeg - te wijten aan zijn dramatische reeks in eigen huis. De rode lantaarn pakte in het eigen Stade Saint-Symphorien nog geen enkel punt. De vier schamele puntjes die het al wist te bemachtigen, pakte Metz op verplaatsing mee.

Metz - in het bordeauxrood - is laatste in de Ligue 1. Foto: Photo News

Malaga

Toen Dennis Moerman in de VTM-reeks Spitsbroers naar Malaga wilde trekken, had de Spaanse club een Europees ticket bemachtigd. Fictie stond nog nooit zover van de realiteit, want Malaga staat laatste in de Primera Division. In het vertrouwde La Rosaleda werden acht punten gesprokkeld, maar op verplaatsing ging de club telkens de boot in. Uitzichtloos is de situatie niet, de veilige zeventiende plaats is maar vier punten verschil.

Bij Real Madrid zat een punt er lang in, maar uiteindelijk verloor Malaga alsnog. Foto: Photo News

Benevento

Tot afgelopen weekend behoorde de Serie A-promovendus tot de absolute kneusjes der kneusje. Maar dankzij een doelpunt van doelman (!) Alberto Brignoli in de 95e minuut tegen AC Milan is Benevento niet langer puntenloos. Het was het eerste punt ooit voor de club in de Serie A. Het gelijkspel in eigen huis betekent wel dat de ploeg van Samuel Armenteros (ex-Anderlecht) uit nog niets raapte. De degradatie wenkt nu al, met tien punten achterstand op een veilige zeventiende plaats.

Benevento viert zijn eerste punt op eigen veld als een zege. Foto: Photo News

Twente

In tegenstelling tot de voorgaande ploegen staan de Tukkers officieel niet laatste. Het telt wel evenveel punten als rode lantaarn Roda JC, maar heeft een beter doelpuntensaldo. Twente kon op verplaatsing nog niets sprokkelen, die tien punten die het telt in de Eredivisie werden allemaal gepakt op het eigen terrein, in de Grolsch Veste. Afgelopen weekend snoepte het daar Ajax een punt af, in een spectaculair gelijkspel.

Twente hield Ajax op een puntendeling. Foto: Photo News

Overige ploegen

Geen punten thuis: Union Esch FC (Luxemburg), Carmarthen Town (Wales), Lija (Malta), FC Fiorentina en San Giovanni (beiden San Marino)

Geen punten uit: Ballinamallaard United (Noord-Ierland), Vitez en Celik Zenica (beiden Bosnië en Herzegovina), Vitosha Bistritsa (Bulgarije), Vysocina Jihlava (Tsjechië), Besa Peje (Kosovo) en Saint Andrews (Malta).

Nog geen enkel punt dit seizoen

Penya Encarnada d’Andorra uit Andorra en S.S. Murata uit San Marino zijn de absolute kneusje van het Europese clubvoetbal. Zij hebben begin december nog geen enkel punt gepakt in de eigen competitie.