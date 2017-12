Toen Manchester City nog geen sjeik had: deze elf (met één Belg) startten in het laatste duel voor de overname

Op 1 september 2008 veranderde Manchester City voorgoed. De blauwhemden waren op dat moment verre van een grootmacht in de Premier League en stonden in de schaduw van stadsgenoot Manchester United, waar Sir Alex Ferguson de plak zwaaide. Maar op die eerste dag van september, negen jaar geleden, stapten The Citizens uit de rode schaduw. Sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan nam de club over, het begin van een sterrenparade in het City of Manchester Stadium. Maar welke spelers stonden een dag eerder, tijdens de laatste wedstrijd voor de komst van Mansour, op het veld?

Manchester City won op 31 augustus 2008 met 3-0 van Sunderland. Het tijdperk voor Mansour werd dus in stijl afgesloten. Van de elf starters zijn er nog twee die onder contract staan bij de huidige leider van de Premier League, één van hen wordt wel uitgeleend.

Joe Hart (5 miljoen euro)

Een clubicoon. Hart werd in juli 2006 naar Man City gehaald. Na uitleenbeurten aan Tranmere Rovers en Blackpool ging hij tussen 2007 en 2009 zijn kans bij zijn moederclub. Hart stond tijdens die wedstrijd tegen Sunderland tussen de palen, al duurde het nog even voor hij de onbetwiste titularis werd. In het seizoen 2009/2010 volgde nog een uitleenbeurt aan Birmingham, pas daarna werd Hart de nummer één bij Man City. Met de komst van Pep Guardiola was zijn rijk uit. Vorig jaar werd hij verhuurd aan Torino, dit seizoen stallen The Citizens de 30-jarige Hart bij West Ham.

Hart en Kompany: jarenlang een tandem. Foto: REUTERS

Vedran Corluka (11,5 miljoen euro)

Het einde van het pre-Mansour tijdperk was tevens het einde van Corluka bij Manchester City. De Kroatische verdediger kwam amper een seizoen eerder over van Dinamo Zagreb, maar werd op 1 september 2008 alweer verkocht aan Tottenham. Corluka speelde drieënhalf jaar op White Hart Lane. In januari 2012 werd hij uitgeleend aan Bayer Leverkusen, in de zomer daarop verkaste hij definitief naar Lokomotiv Moskou. Daar speelt de 31-jarige Corluka nu nog.

Corluka speelde maar één seizoen bij Man City. Foto: IMAGEGLOBE

Micah Richards (13 miljoen euro)

Een jeugdproduct, zo hebben we er de laatste jaren niet veel meer gezien bij The Citizens. Richards werd in 2006 naar de A-kern overgeheveld. De dertienvoudige Engelse international kwam 246 keer uit voor Manchester City en overleefde de sterreninvasie dus probleemloos. In 2014 volgde een uitleenbeurt aan Fiorentina, een jaar later stapte hij transfervrij over naar Aston Villa.

Richards - rechts op de foto- speelde mee kampioen. Foto: REUTERS

Richard Dunne (10 miljoen euro)

De 80-voudige Ierse international bleef niet lang onder het nieuwe bewind. De komst van Mansour luidde meteen het laatste seizoen van Dunne in bij The Citizens. Maar de verdediger kan wel terugblikken op een geweldige periode bij Manchester City. Dunne werd in mei 2008 nog verkozen tot Speler van het Jaar bij City, voor de vierde keer op rij. Na vier seizoenen Aston Villa en twee jaar QPR hing Dunne in 2015 de schoenen aan de haak.

Michael Ball (3,5 miljoen euro)

De linksachter van die 31e augustus 2008 is wellicht de minst bekende. Ball belandde via Everton, Rangers en PSV in 2007 gratis bij Manchester City. Twee seizoenen en 63 wedstrijden later zat hij plots zonder club. Pas twee jaar later werd de éénmalige Engelse international opgepikt door Leicester City. Dat sprookje draaide uit op een sisser, zes maanden later ging Ball op pensioen. Hij dook de muziek in en bracht een album uit met Alfie Boe.

Stephen Ireland (7,5 miljoen euro)

De kale middenvelder opende in de wedstrijd tegen Sunderland de score. Net als Richards was Ireland een jeugdproduct die het tot basisspeler schopte. De komst van de miljoenen aan oliedollars woog wel zwaarder door op hem. De nu 31-jarige Ireland moest beschikken in de zomer van 2010. Hij speelt op dit moment voor Stoke City, na passages bij Aston Villa en Newcastle United.

Ireland in duel met Dembélé. Foto: Photo News

Dietmar Hamann (3 miljoen euro)

Opgeleid en doorgebroken bij Bayern München, stak de Duitse verdedigende middenvelder in 1998 het Kanaal over. Na een jaar Newcastle volgden zeven seizoenen bij Liverpool. In de zomer van 2006 tekende hij eigenlijk bij Bolton, maar niet veel later trok hij alsnog naar Manchester City. Een jaar na de komst van Mansour nam City afscheid van Hamann. Na een clubloze periode passeerde hij nog even bij MK Dons alvorens te stoppen.

Dietmar Hamann als coach bij Stockport County. Foto: IMAGEGLOBE

Michael Johnson (7 miljoen euro)

Amper 29 is de Engelsman, maar hij is al vier jaar op ‘pensioen’. Nochtans gold hij als een gigantisch talent, ploegmaat Hamann vond dat zijn 20-jarige ploegmaat op die leeftijd verder stond dan ene Steven Gerrard. Het mocht niet baten. Blessures en de hoge druk van het profvoetbal speelden Johnson parten en hij kon de verwachtingen niet inlossen, met een vroeg pensioen tot gevolg.

Vincent Kompany (8 miljoen euro)

Ja hoor, de enige speler die toen op het veld stond en nog steeds een speler is van Manchester City is een Belg! Terwijl Hart niet in de bovenste schuif ligt van Guardiola en wordt uitgeleend, is Kompany nog steeds een belangrijke pion bij The Citizens (als hij fit is uiteraard). Kompany was één van de laatste aankopen voor het aantreden van sjeik Mansour. Man City haalde hem amper tien dagen eerder, op 22 augustus 2008, weg bij het Duitse Hamburg.

Vince ‘The Prince’ Kompany is nu aanvoerder bij Man City. Foto: AFP

Shaun Wright-Phillips (13 miljoen euro)

Ireland maakt het eerste doelpunt tegen Sunderland, Wright-Phillips nam de twee overige voor zijn rekening. Hij stootte door vanuit de jeugd, trok in 2005 naar Chelsea, maar keerde in de zomer van 2008 terug naar het oude nest. Na nog eens drie mooie jaren trok de flankspeler naar QPR. In 2015 stak hij de plas over naar de New York Red Bulls, die de nu 36-jarige Wright Phillips begin dit jaar verliet voor Phoenix Rising.

Jô (17 miljoen euro)

De Braziliaan stond te boek als een gigantisch talent, maar kon de verwachtingen niet inlossen in Manchester. Hij arriveerde in de zomer van 2008 vanuit CSKA Moskou, maar na anderhalf jaar werd hij stilaan naar de uitgang geduwd. Na een rist uitleenbeurten volgde in de zomer van 2011 een gratis overstap naar het Braziliaanse Internacional. Na avonturen in de Verenigde Arabische Emiraten en China speelt de nog altijd maar 30-jarige aanvaller bij Corinthians, waar hij doorbrak.

Totale marktwaarde van basiselftal (volgens transfermarkt.com): 98,5 miljoen euro.

Invallers

- Tal Ben-Haim (4 miljoen euro): Ex-Chelsea, Manchester City en … Standard. Ben Haim zou amper enkele maanden blijven. Hij arriveerde in juli 2008, maar werd in februari 2009 al uitgeleend en in de zomer daarop gratis van de hand gedaan. Speelt nu bij Maccabi Tel Aviv.

- Gelson Fernandes (6 miljoen euro): Speelde bij Manchester City van 2007-2009 en kwam aan 59 duels. Verkaste toen naar Saint-Étienne en speelt nu op zijn 31e bij Eintracht Frankfurt, zijn tiende club alweer.

- Elano (14 miljoen euro): De Braziliaan speelde eveneens van 2007-2009 voor Man City. De 50-voudige international verkaste toen naar Galatasaray. In 2011 keerde hij terug naar Brazilië. Daar versleet hij enkele clubs, tussendoor was hij even in India actief. In januari 2017 stopte Elano.

Marktwaarde invallers (volgens transfermarkt.com): 24 miljoen euro

Basis+invallers: 122,5 miljoen euro