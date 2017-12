CHAMPIONS LEAGUE. Liverpool swingt naar groepswinst en record, unicum voor Ronaldo in zege van Real

Het is zover: de groepsfase van de Champions League zit er volledig op. Alle zestien teams die maandag in de trommel verdwijnen voor de loting van de achtste finales zijn bekend. Liverpool mag als groepswinnaar naar de loting na een 7-0 overwinning tegen Spartak. Real Madrid en recordman Cristiano Ronaldo wonnen met 3-2 van Borussia Dortmund.

Groep E: Liverpool dolt, Sevilla haalt opgelucht adem

Liverpool was nog niet zeker van kwalificatie voor de achtste finales maar maakte snel komaf met alle twijfels. Het arme Spartak Moskou was gekomen voor een overwinning maar stond na achttien minuten met de voetjes op de grond. Eerst Coutinho vanaf elfmeter, daarna nog eens de Braziliaan na een combinatie tussen Salah en Firmino, en dan Firmino na zwak verdedigen bij de Russen. Meteen na rust fusilleerde Mané doelman Selikhov met een halve omhaal: 4-0. Coutinho met zijn derde, Mané met zijn tweede en Salah zorgden uiteindelijk voor de 7-0 eindstand. Daardoor plaatsen de vijf Engelse clubs zich bij de laatste zestien. Een record in de Champions League.

Sevilla had het héél moeilijk op het veld van het al uitgeschakelde Maribor. Marcos Tavares had de thuisploeg na tien minuten op een 1-0 voorsprong gezet en de Spanjaarden kregen maar geen bal tegen de netten. Tot Maribor-doelman Handanovic een schot van Ganso volledig verkeerd beoordeelde en de bal onder zijn lichaam in doel verdween: 1-1. Sevilla was door de nederlaag van Spartak wel al zeker van kwalificatie.

In de eindstand eindigt Liverpool op de eerste plaats met 12 punten. Sevilla mag als tweede mee naar de achtste finales met 9 punten. Spartak moet met 6 punten naar de Europa League, Maribor eindigt met 2 punten.

Foto: Photo News

Groep F: Porto swingt naar 1/8e finale

FC Porto wist wat het moest doen in de laatste groepswedstrijd tegen het al uitgeschakelde Monaco, waar Youri Tielemans ontbrak, en dat was evengoed doen als RB Leipzig tegen Besiktas. Porto liet maar weinig heel van de Franse bezoekers. Via twee doelpunten van Aboubakar en eentje van Brahimi stond het bij rust al 3-0 voor. Telle maakte er 4-0 van, waarna Glik en Falcao konden milderen tot 4-2. In het slot zorgde Tiquinho voor de 5-2 eindstand en de kwalificatie van de Portugezen. Beide teams eindigden de wedstrijd wel met tien na rode kaarten voor Ghezzal en Felipe.

Leipzig was door de overwinning van Porto dus al veroordeeld tot de derde plek en de bijhorende Europa League. Op de slotspeeldag slaagden de Duitsers er bovendien niet in om iets te rapen tegen Besiktas. De Turken kwamen na tien minuten 0-1 voor via Negredo, maar zagen in het slot Keita de bordjes gelijk hangen ondanks rood voor Ilsanker. Enkele minuten later zorgde Talisco echter voor de 1-2 eindstand.

Besiktas wint de groep overtuigend met 14 punten, voor Porto met 10 punten. Leipzig telt 7 punten maar moet naar de Europa League, Monaco haalt maar 2 punten.

Foto: EPA-EFE

Groep G: Shakhtar eindigt tweede

Shakhtar Donetsk had zijn lot in eigen handen. Niet verliezen van het al geplaatste Manchester City en de kwalificatie voor de achtste finales was binnen. Bij de bezoekers ontbraken Kevin De Bruyne en Vincent Kompany, en dat was eraan te zien. Bernard opende na 26 minuten de score voor de thuisploeg met een prachtige krul. Niet veel later stond het al 2-0. Slecht uitkomen van Ederson en Ismaily werkte koeltjes af. Agüero kon pas in de extra tijd milderen tot 2-1.

Het kondigde zich vooraf al aan als een uiterst moeilijke opdracht. Wilde Napoli naar de volgende ronde in de Champions League, moest het zelf winnen van Feyenoord en hopen dat het B-elftal van Manchester City in het verre Oekraïne Shakhtar Donetsk een hak kon zetten. Bij het eerste deel van het plan liep het echter al mis: Mertens en co verloren in Rotterdam met 2-1.

In de eindstand komt Feyenoord in extremis van de nul af. De Rotterdammers eindigen de campagne met 3 punten. Napoli is derde met 6 punten, achter Shakhtar met 12 punten en Man City met 15 punten.

Foto: EPA-EFE

Groep H: Real wint met record Ronaldo

Real Madrid had niets meer te winnen of verliezen in de thuiswedstrijd tegen Borussia Dortmund. Los Blancos waren namelijk al zeker van de tweede plaats in de groep. Toch schoot Real snel uit de startblokken met doelpunten van Mayoral (8’) en, jawel, Ronaldo (12’). Goed voor zijn negende in de groepsfase, waarin hij in elke wedstrijd scoorde. Een record voor CR7. Twee doelpunten van Pierre-Emerick Aubameyang brachten Dortmund weer langszij maar Lucas Vázquez bezorgde Real in het slot de 3-2 zege, nadat een tweede goal van Ronaldo onterecht was afgekeurd voor buitenspel.

Tottenham was al zeker van de groepswinst maar sloot een uitstekende groepsfase af met een makkelijke overwinning tegen APOEL Nicosia. Llorente en Son voor de rust, en N’Koudou in het slot bezorgden de Spurs een 3-0 zege. Mousa Dembélé viel na ruim een uur in bij de Engelse club, Jan Vertonghen bleef de hele match op de bank. Bij de bezoekers kreeg Igor De Camagro een kwartier speeltijd.

In de eindstand telt Tottenham 16 op 18 punten, Real Madrid kwam tot 13 punten. Borussia Dortmund pakte slechts 2 punten maar heeft een beter doelsaldo dan APOEL en mag naar de Europa League.