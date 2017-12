Michy Batshuayi onderstreept terugkeer met twee goals bij de beloften

Rode Duivel Michy Batshuayi lijkt stilaan helemaal terug na zijn enkelblessure. De spits, die dinsdag op de slotspeeldag van de groepsfase van de Champions League tegen Atlético Madrid (1-1) zijn wederoptreden vierde, was woensdagavond twee maal trefzeker voor de beloften van Chelsea in de EFL Cup, een bekercompetitie voor derde- en vierdeklassers en de beloftenteams van de eerste- en tweedeklassers in Engeland.