Gheysens zet druk om Anderlecht over te nemen en dreigt met enorme miljoenenclaim

Het zijn belangrijke ­dagen voor Paul Gheysens. Vandaag oordeelt de UEFA over het Eurostadion voor het EK 2020 en tegelijkertijd zet de CEO van Ghelamco alle middelen in om Anderlecht te kopen. Zo dreigt Gheysens in het Eurostadiondossier met een schadeclaim tegen RSCA die volgens insiders kan oplopen van 30 tot 70 miljoen. De claim zou vervallen als hij Anderlecht overneemt.

Het Eurostadion en de overname van Anderlecht zijn uiteraard met elkaar verbonden. Als Gheysens Anderlecht koopt, heeft hij zijn club om daar te gaan voetballen en hij speelt het hard. Zo wordt beweerd dat Gheysens – als RSCA niet overstag gaat – een zware schadeclaim zal eisen omdat Anderlecht het principeakkoord over het Eurostadion uit 2015 schond door uit het project te stappen. Daarin engageerden alle partijen zich om mee te werken richting dat Eurostadion.

Ontkenning vs. gijzeling

Volgens insiders kan die schadevergoeding oplopen van 30 tot 70 miljoen, waarmee Ghelamco zijn gemaakte kosten, zijn voorspelde winst en zijn opportuniteitskosten (andere projecten die ze lieten schieten voor het Eurostadion) wil recupereren.

Ghelamco zelf ontkent voorlopig wel elk plan in die richting. “Dergelijke schadeclaim is thans helemaal niet aan de orde”, aldus Philippe Neyt, voorzitter van de familieraad. “Die bedragen zijn uit de lucht gegrepen en dienen enkel om de familie Gheysens in een negatief daglicht te stellen bij RSC Anderlecht en zijn aandeelhouders.”

Nochtans zijn dat de cijfers die circuleren. Anderlecht gelooft wel dat Gheysens geen poot heeft om op te staan, maar moet toch opletten. Ja, het Eurostadion dat Ghelamco nu voorstelt, lijkt in niets meer op de plannen die RSCA vier jaar geleden zag. Het is meer een kantorencomplex dan een voetbaltempel en waarom zou paars-wit betalen voor iets dat het niet wou. Maar de club ging wel engagementen aan en op dat principeakkoord uit 2015 staan belangrijke handtekeningen. Alleen een rechter kan daarover oordelen.

Zolang die schadeclaim de club boven het hoofd hangt, kan Anderlecht ook geen ­alternatieven zoeken. Het huidige Vanden Stockstadion is te klein en paars-wit hunkert naar een grotere thuisbasis die aan alle wensen voldoet. Maar als ze nu publiekelijk iets ondernemen, dan keren ze het ­Eurostadion definitief de rug toe en geven ze Ghelamco nog extra slagkracht. Voor paars-wit is het beter dat de UEFA/de politiek dit project afschiet, maar ondertussen wordt het gegijzeld. De dreigende claim zal pas vervagen als de club aan Gheysens verkocht wordt.

Dat alles brengt Roger Vanden Stock in een moeilijke positie. Enerzijds wordt de 75-jarige voorzitter moe van de harde voetbalwereld. Anderzijds krijgt hij het nog niet over zijn hart om zijn club in handen te geven van een gewiekste zakenman als Gheysens.

Nieuwe wet

Daarom wordt uitgekeken naar alternatieve Belgische kopers. Voor sommige bestuurders dringt de tijd wel, want in 2018 treedt een nieuwe wet over meerwaardebelasting in werking. Daarin staat dat aandeelhouders die via een vennootschap minder dan 10 procent bezitten en wiens aandelen geen 2,5 miljoen waard zijn daarop veel meer belastingen moeten betalen. Maar liefst 30 procent. Daarom willen sommige bestuursleden nog voor eind december verkopen.