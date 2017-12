COMMENTAAR. Een Brussels stadion op Vlaams grondgebied was altijd al een slecht idee, maar...

Vijf jaar geleden lanceerde Michel Platini zijn droom om een EK in verschillende Europese steden te spelen. Het moest een feest voor kleine voetballanden worden, die anders een evenement van die omvang niet op hun grondgebied kunnen organiseren. Tegelijk moest het een motor zijn om nieuwe vijfsterrenstadions te laten verrijzen. Platini noemde vaak één plaats: Brussel, waar hij als speler van Juventus de gruwel van het Heizeldrama meemaakte.

Maar vijf jaar is een lange tijd. Zeker in het voetbal. Vijf jaar later is Michel Platini ontmaskerd als een zichzelf verrijkende dinosaurus, die niet kan overleven in tijden van corporate governance ...