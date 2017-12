Genade of genadeschot? D-Day voor het Eurostadion in vier prangende vragen

De Belgische voetbalwereld kijkt vandaag tussen (wan)hoop en vrees naar een beslissing die achttien heren en een dame van de UEFA in het Zwitserse Nyon nemen. Wordt Brussel behouden als gaststad van Euro 2020 en krijgt het respijt tot januari of mogen de boeken definitief toe? Anders gezegd: komt er genade of een genadeschot voor het Eurostadion?