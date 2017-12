Duitse clubs zijn gek van ‘de rosse Nainggolan’ van Anderlecht

Voor ons is het duidelijk. Als elke Anderlecht-speler de hele CL-campagne zo sterk gespeeld had als Adrien Trebel (26), dan was RSCA nu niet uitgeschakeld. Dat is ook de buitenlandse teams, die in de Fransman een nieuwe Nainggolan zien, niet ontgaan. Vooral enkele Duitse clubs willen in januari al aankloppen voor Trebel. Vraagprijs: minstens 10 miljoen.

Toen de Anderlecht-spelers gisteren in Schotland op het vliegtuig stapten, kregen ze spontaan applaus van de meegereisde delegatie. En voor de uitblinkers Sofiane Hanni en Adrien Trebel gingen de decibels nog een beetje hoger. “Ik voel me uitstekend in deze groep”, aldus Trebel. “En ik voel het vertrouwen van de coach. Dat is heel belangrijk voor mij.” Onder René Weiler was de Fransman nochtans niet altijd een basisspeler, maar voor Hein Vanhaezebrouck – die hem eerder ook bij AA Gent wou – is Trebel onmisbaar.

Ook wij noemden hem al de Red Hot Chili Pepper van Anderlecht, omdat de middenvelder altijd met peper in zijn kont voetbalt en nooit aflaat. En net dat maakt hem zo sterk. Hoog verdedigen, veel druk zetten en dan nog eens het spel verdelen. Voor verschillende buitenlandse teams is de vergelijking met Radja Nainggolan snel gemaakt, maar dan wel de rosse, niet-getatoeëerde versie. “Mijn doel is alleszins om het seizoen af te maken bij Anderlecht”, zei Trebel nog. “Ik heb hier een landstitel te verdedigen, hé. Maar in het voetbal gebeuren soms dingen die je zelf niet in de hand hebt.”

Het zijn vooral Bundesliga-clubs die Adrien Trebel in hun vizier hebben. Als die hun zinnen op een speler hebben gezet, is het inderdaad moeilijk om ze af te houden. Zou Anderlecht een bod van 10 miljoen kunnen weigeren op een speler voor wie ze vorig jaar 3 miljoen betaald hebben? “Dat soort zaken laat ik over aan mijn makelaar en aan de voorzitter van Anderlecht. Zelf zit ik hier nog goed met een lopend contract voor vier seizoenen. Maar ja, in het voetbal kan het snel gaan.”

Nieuw contract?

Qua salaris zit Trebel alleszins niet in de laagste categorie bij paars-wit. Naar verluidt heeft hij er een jaarsalaris van 1,3 miljoen bruto, maar de Duitsers bieden makkelijk het dubbele. Misschien moet RSCA ook eens met Trebel rond de tafel gaan zitten voor een contractverbetering en zo kan het ook een eventuele opstapclausule in zijn verbintenis opnemen.

“Natuurlijk is het een optie om bij te tekenen. Ik sta open voor alles, maar op dit moment wordt daarover niet gediscussieerd”, aldus Trebel. “Ik weet voorlopig ook niet hoe concreet die buitenlandse interesse is en ik hou me er ook niet mee bezig. Het enige wat voor mij telt, is de focus op het voetbal, op hetgeen wat op het veld gebeurt. De rest is voor mijn entourage.”