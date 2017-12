Twee records in één klap voor scorende Cristiano Ronaldo

Brussel -

Cristiano Ronaldo heeft woensdagavond met zijn goal in de 3-2 zege van Real Madrid op de slotspeeldag van de groepsfase van de Champions League tegen Borussia Dortmund voor een unicum gezorgd. De Portugees slaagde er als eerste speler ooit in om in elk van de zes poulewedstrijden te scoren. Bovendien haalde Ronaldo Messi bij als topschutter aller tijden van de groepsfase, met 60 goals.