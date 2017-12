Daarom heeft Ivan Obradovic het helemaal gehad bij Anderlecht

Onder Hein Vanhaezebrouck is Ivan Obradovic zijn basisplaats bij Anderlecht kwijtgespeeld. In 13 duels stond de Serviër maar 4 keer aan de aftrap, maar dinsdag tegen Celtic bewees hij nog eens zijn meerwaarde. Obra moet presteren met het oog op het WK volgende zomer.

“Het WK met Servië is een historische gebeurtenis voor ons land”, aldus Obradovic. “We zijn er niet elk groot tornooi bij en ik wil het voor geen geld ter wereld missen. Daarom moet ik goed nadenken. Als ik bij Anderlecht echt maar één match op de drie speel, moet ik in januari misschien een oplossing zoeken. Al is het nu nog te vroeg om al uit te kijken naar een andere club. Eigenlijk hoop ik nog altijd dat ik mij in december toch opwerk tot een vaste waarde bij Anderlecht.”

Obradovic is aan zijn derde seizoen bezig bij paars-wit en voelt er zich best thuis. “Het is bizar om onder de nieuwe trainer zo weinig te spelen, maar door een kleine blessure, de interlands en een ziekte zat er nog geen continuïteit in mijn prestaties. Pas nu groei ik weer naar mijn beste vorm en pak ik de kansen die ik krijg. Ja, Vanhaezebrouck speelt vaak met drie verdedigers, maar zowel op linksachter als linksmidden kan ik uit de voeten. Nogmaals: liefst van al blijf ik gewoon bij Anderlecht. Ik ken de club, we spelen voor de titel.”

De verdediger had ook al een gesprek met Vanhaezebrouck. “Ik heb hem gewoon gevraagd om eerlijk te zijn met mij en dat zal hij doen.Ik wil geen risico’s nemen met het oog op het WK.”