Dit land wil in maart niet meer tegen Argentinië maar wel tegen de Rode Duivels oefenen

Marokko wil in maart een oefenwedstrijd spelen tegen de Rode Duivels. Aanvankelijk had het Noord-Afrikaanse land dan een oefenduel tegen Argentinië op het programma staan, maar omdat er geen enkel Zuid-Amerikaans land in hun WK-poule zit, vinden ze die oefenwedstrijd niet meer opportuun.

Bondscoach Hervé Renard wil het liefst tegen een Europees topland oefenen om zich optimaal voor te bereiden op de groepswedstrijden tegen Spanje en Portugal.

De Belgische voetbalbond beslist eerstdaags over het verzoek van Marokko. Bondscoach Martinez zoekt vier tegenstanders voor oefenmatchen, eentje in maart en drie in juni.