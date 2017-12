CLUBNIEUWS. Anderlecht scout Marokkaanse spits, Buffalo’s denken na over toekomst jonge talenten

Komend weekend staat in de Jupiler Pro League de achttiende speeldag op het programma. Bij Anderlecht zijn ze echter ook druk bezig met de wintertransfermarkt. Paars-wit heeft interesse in een Marokkaanse spits. Bij Gent denken ze dan weer na over de toekomst van enkele talenten. Uw dagelijkse dosis clubnieuws!

AA GENT. Buffalo’s willen jonge talenten uitlenen

Na de winterstop hoopt AA Gent enkele jonge talenten zoals Abou Koita, Thibault De Smet en Tesfaldet Tekie uit te lenen zodat zij meer speelminuten kunnen sprokkelen. De Gentse A-kern is immers te groot gezien het aantal wedstrijden dat er na de vroege Europese uitschakeling nog afgewerkt moeten worden. Eerstdaags zullen de Buffalo’s het contract met de 20-jarige Zweedse belofte Tekie verlengen tot 2021. Wellicht wacht er hem na Nieuwjaar een uitleenbeurt bij een Zweedse club, vooral revelatie Östersunds FK, dat dan ook nog zal uitkomen in de Europa League, lijkt in aanmerking te komen.

ANDERLECHT. Nieuwe spits op de radar

Anderlecht volgt niet alleen pure targetspitsen zoals Boakye (Rode Ster) en Mitrovic (Newcastle), het speurt ook naar polyvalentere aanvallers. Zo stuurde paars-wit een scout naar het WK voor clubs in de Verenigde Arabische Emiraten om er Achraf Bencharki (23) te bekijken. Deze snelle, dribbelvaardige Marokkaanse aanvaller is de jongste maanden geëxplodeerd bij Wydad Casablanca en hij doet wat denken aan Ma­tias Suarez. Bencharki kan zowel centraal als op de flank spelen en vorig seizoen was hij goed voor 8 goals en 7 assists in 28 matchen. Vorige maand werd hij international toen Marokko zich tegen Ivoorkust kwalificeerde voor het WK.

Op het wereldkampioenschap voor clubs kan paars-wit Bencharki nu ook intensief volgen tegen moeilijker tegenstanders. Het nadeel is dat Anderlecht niet de enige ploeg is die hem op de radar heeft staan. Onder meer Borussia Dortmund en enkele Franse clubs zijn geïnteresseerd, maar met het oog op het WK in Rusland wil de aanvaller liefst naar een Europese club waar hij speelzekerheid heeft. Bij Wydad Casablanca ligt hij nog onder contract tot 2021, maar hij stuurt toch aan op een transfer in januari.

CLUB BRUGGE. Rogic debuteert op trainingsveld

Gisteren debuteerde de nieuwe keeperstrainer Tomislav Rogic op het trainingsveld bij Club Brugge. Hij ging meteen aan de slag met doelmannen Butelle, Hubert, Horvath en Teunckens. Tot en met morgen vrijdag 8 december genieten abonnees nog voorrang voor de aankoop van tickets voor de bekerwedstrijd tegen Charleroi op woensdag 13 december. De vrije verkoop gaat van start voor Club-Lokeren op zondag 10 december. Club houdt zijn prijzen laag en vraagt 10 euro voor een ticket in gelijk welke tribune.

KV KORTRIJK. Attal en Lepoint dicht bij terugkeer

Bij Kortrijk loopt de geblesseerdenbank stilaan leeg. Nu staan Youcef Attal en Lepoint dicht bij een eerste training met de groep. Attal is sinds begin november uit met een meniscusblessure. Hij onderging een operatie en na de voorziene vier weken lijkt hij nu bijna klaar voor een training met de ploeg. Lepoint is dan weer veel eerder dan voorzien zo ver gevorderd in zijn revalidatie. Hij scheurde eind augustus zijn enkelligamenten en zou normaal gezien out zijn tot na de winterstop. De middenvelder gooide zich voluit in zijn herstel en lijkt daar nu de vruchten van te plukken. Hij zal sowieso eerder terug zijn dan verwacht. In het begin van het seizoen was Lepoint dé sterkhouder bij Kortrijk.

STVV. De Petter aan de kant

Steven De Petter trainde gisteren nog niet mee in Sint-Truiden. De aanvoerder had zaterdag een bloeding in Moeskroen en kon deze week nog niet trainen.

ZULTE WAREGEM. Zonder Bossut tegen Lazio Roma

Geen Sammy Bossutvanavond tegen Lazio Roma. De doelman werd door een operatie aan de buikspieren niet opgenomen op de Europese spelerslijst. Wellicht staat de Italiaan Nicola Leali nog eens tussen de palen. Francky Dury kan ook kiezen voor Louis Bostyn. Verder zijn zoals gekend Derijck (knie), De Mets (knie), Jensen (knie) en Olayinka (knie) niet inzetbaar. Kaartjes zijn nog steeds verkrijgbaar tot vanavond 19 uur in de Essevee Shop.