Jupiler Pro League dit weekend: strijd om Play-off 1, topper in het Astridpark

Brussel - De achttiende speeldag in de hoogste voetbalklasse opent vrijdagavond (20u30) met een duel op de Freethiel tussen Waasland-Beveren en Standard.

De Rouches raakten vorig weekend op eigen veld niet voorbij Antwerp (1-1) en tuimelden daardoor uit de top zes. Waasland-Beveren ging stevig onderuit bij Kortrijk (4-1) maar behield wel zijn plaats in de middenmoot.

Bij Standard is het zeer twijfelachtig of coach Sa Pinto op de bank zal mogen zitten. Hij werd voor twee weken geschorst voor zijn gedrag in het bekerduel tegen Anderlecht. De Luikenaars gingen wel in beroep en mogen de zaak van de Portugese coach vrijdag verdedigen.

Zaterdag

Zaterdag speelt Oostende in de vooravond (18u) gastheer voor KV Mechelen. Malinwa kan na de zege tegen Genk (3-2) iets vrijer ademen. Rode lantaarn Eupen volgt op 4 punten. Het team van coach Makelélé speelt om 20 uur op het veld van Genk. Bij de ambitieuze Limburgers, die voorlopig pas achtste staan, lijkt de positie van coach Albert Stuivenberg bij een nieuwe nederlaag andermaal in gevaar. De belangen zijn zaterdagavond dus groot in de Limunus Arena. Gelijktijdig neemt Antwerp het thuis op tegen Moeskroen.

AA Gent steeg na de 0-1 zege in Waregem naar de vijfde plaats. De Buffalo’s spelen na een zwakke competitiestart volop mee voor play-off 1 en kunnen hun ambities zaterdagavond onderstrepen met een nieuwe overwinning, thuis tegen Kortrijk. Aftrap in de Ghelamco Arena om 20u30.

Zondag

Competitieleider Club Brugge morste vorig weekend op het veld van Eupen met de punten (2-2) maar behield wel een zespuntenkloof met eerste achtervolger Charleroi. De mannen van Ivan Leko nemen het zondagnamiddag (14u30) thuis op tegen Lokeren.

Kampioen Anderlecht en Charleroi bikkelen om 18 uur om de tweede plaats. Paarswit verdween deze week van het Europese toneel maar deed wel vertrouwen op met de 0-1 zege in Celtic.

De speeldag wordt zondagavond om 20u afgesloten met een partij tussen STVV, nog altijd knap vierde, en Zulte Waregem. Essevee, dat aan een zwakke reeks bezig is en naar plaats 11 is gezakt, moet vandaag/donderdag eerst nog Europees aan de bak tegen Lazio.

Vrijdag

20u30: Waasland-Beveren - Standard

Zaterdag

18u: Oostende - KV Mechelen

20u: KRC Genk - Eupen

20u: Antwerp - Moeskroen

20u30: AA Gent - Kortrijk

Zondag

14u30: Club Brugge - Lokeren

18u: Anderlecht - Charleroi

20u: STVV - Zulte Waregem

