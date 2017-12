Dat wordt heftig: Bondsparket vindt straf voor Sa Pinto te licht en gaat ook in beroep

Het wordt morgen een geanimeerde zitting bij het Beroepscomité van de Belgische voetbalbond. Standard-coach Sa Pinto gaat in beroep omdat hij zijn straf van drie speeldagen schorsing te zwaar vindt. Het Bondsparket gaat dan weer in beroep omdat het de straf te licht vindt. Ook tegen de straffen van Enoh, Malinovskyi en El Messaoudi gaat het Bondsparket in beroep.

Het belooft een bijzonder drukke en woelige dag te worden op de Belgische voetbalbond, waar de Geschillencommissie Hoger Beroep de schorsingen van Standard-coach Sa Pinto, Lewis Enoh (Lokeren), Ahmed El Messaoudi (KV Mechelen) en Ruslan Malinovskyi (KRC Genk) behandeld.

Vooral de zaak van Sa Pinto zal de gemoederen beroeren. De Geschillencommissie van de KBVB legde de Portugese oefenmeester drie matchen schorsing op en een boete van 1.000 euro voor zijn gedrag in de bekerwedstrijd tegen Anderlecht (0-1) van vorige week. Standard noemde de straf “disproportioneel” en ging in beroep. Maar het Bondsparket van de Belgische voetbalbond vond de sanctie voor Sa Pinto van zijn kant dan weer te licht en ging ook in beroep. Het Bondsparket had Sa Pinto graag zes weken buitenspel gezet. Het belooft een pittig debat te worden. Sa Pinto zal morgenavond in de match tegen Waasland-Beveren allicht al niet meer op de bank zal zitten, tenzij hij volledig wordt vrijgesproken of de sanctie pas na 18 uur wordt gecommuniceerd. Dat laatste is echter zo goed als uitgesloten.

Het Bondsparket gaat ook in beroep tegen de straf van Lokeren-speler Lewis Enoh (3 speeldagen) voor zijn elleboogstoot tegen STVV en tegen de vrijspraak van middenvelders Ahmed El Messaoudi (KV Mechelen) en Ruslan Malinovskyi (KRC Genk), die in hun onderlinge duel in de achtste finales van de Beker van België rechtstreeks uitgesloten werden (lees meer).

Ook Bölöni in beroep

Een week later (15 december) zal het Beroepscomité van de Belgische voetbalbond het beroep van Antwerp-trainer Laszlo Bölöni behandelen. De Roemeense coach van de Great Old kreeg vorige week dinsdag een boete van 2.500 euro en een schorsing van twee weken, “waarbij zowel aan de schorsing als aan de boete uitstel wordt verleend”. Bölöni kreeg die straf naar aanleiding van zijn uitspraken na de thuiswedstrijd tegen Standard. Volgens het Bondsparket trok Bölöni na de match op de twaalfde speeldag de integriteit van scheidsrechter Bram Van Driessche in twijfel. Van de interviews werd een proces-verbaal opgesteld (lees meer). Bölöni gaat in beroep tegen de voorwaardelijke straf.