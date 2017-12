Waarom Belgische ploegen in de Champions League (nog) niet moeten wanhopen

Toegegeven, het lijkt een beetje vreemd om te zeggen, zo na de drie op achttien van Anderlecht of de nul op achttien van Club Brugge in de Champions League. Maar toch hoeven Belgische ploegen in de Champions League nog niet te wanhopen.

U kent het verhaaltje zonder twijfel wel: wat hebben Belgische ploegen in godsnaam nog te zoeken in de Champions League, waar miljoenenploegen elkaar voor de voeten lopen? Na de roemloze aftocht van achtereenvolgens Club Brugge en Anderlecht op het kampioenenbal is dat een voor de hand liggende redenering. Een beetje hoger op de wereldkaart waren de buren uit Nederland met Feyenoord net hetzelfde lot beschoren.

Teams die op papier nauwelijks beter zijn dan Anderlecht haalden het wèl

Maar wie kijkt naar de gekwalificeerden voor de achtste finales van het kampioenenbal, ziet een heel ander verhaal. De groepswinnaar van groep G: het Turkse Besiktas. Volgens de gespecialiseerde site Transfermarkt.de is de waarde van de kern van de nummer vier in de Turkse Süper Lig amper meer dan die van Anderlecht: 114 miljoen tegenover 100 miljoen.

Ook de nummer twee van groep A is niet bepaald een elftal waar de wereldvedetten elkaar voor de voeten lopen. Het Zwitserse FC Basel heeft een kern die zo’n 48 miljoen waard is, niet eens de helft van die van Anderlecht. Maar toch staan ze in de achtste finales van de Champions League, en straffer nog, is dit al de derde keer op zes jaar tijd dat ze die halen.

FC Basel is een team zonder grote namen, maar staat wel in de achtste finales van de Champions League. Foto: EPA-EFE

Hoe kan dat?

De hamvraag: hoe kan dat? Hoe komt het dat teams uit landen als Turkije en Zwitserland, die toch onder België staan op de UEFA-ranking, plots allebei een ploeg in de achtste finale van de Champions League hebben?

Zonder wat te willen afdoen aan de sportieve verdiensten van Besiktas en FC Basel, die zonder twijfel een straffe campagne speelden, is er één constante.

Beide clubs werden namelijk ingeloot bij een team dat zich vorig seizoen nog tot kampioen kroonde in één van de acht sterkste landen op de UEFA-ranking, maar dat dit seizoen verschrikkelijk teleurstelde. In het geval van Besiktas was dat de Franse kampioen AS Monaco, in het geval van FC Basel de Portugese kampioen Benfica. Die twee kwamen uit pot één, maar werden allebei laatste in hun poule. Monaco haalde amper twee puntjes, Benfica verloor zelfs alle matchen.

Van de teams die een ‘beschermde’ status genoten, waren die twee overigens niet de enige die teleurstelden. Ook de Russische kampioen Spartak Moskou kon de achtste finales niet halen in een groep met Sevilla en Liverpool en kreeg op de laatste speeldag zelfs een zware 7-0 om de oren op Anfield Road.

De Russische kampioen Spartak Moskou kreeg een flink pak voor de broek van Liverpool. Foto: AFP

Er hangt veel meer af van de loting

De reden ligt voor de hand. Ten eerste zorgt de formule waarbij de acht sterkste landen op de UEFA-ranking elk hun kampioen in pot één hebben, ervoor dat minder sterke clubs in pot één terechtkomen, en giganten als Barcelona, PSG of Manchester City in pot twee ingedeeld werden. Die formule wordt sinds 2015 gebruikt om te vermijden dat groepen ontstaan waarbij bijvoorbeeld de Spaanse en Italiaanse kampioen elkaar al meteen tegenkomen.

Waar de formule echter geen rekening mee houdt, is dat dit betekent dat ook minder vermogende clubs dan de Europese superrijken zo in pot één kunnen terechtkomen. En net zij zijn het die vaak gepluimd worden na een titel, en zo met een vertimmerde of verzwakte ploeg aan de Champions League moeten beginnen.

Ederson is één van de sterkhouders van Benfica die in het tussenseizoen andere oorden opzocht. Foto: Action Images via Reuters

Bij Benfica vertrokken afgelopen zomer sterkhouders als Ederson (Manchester City), Lindelöf (Manchester United), Semedo (Barcelona) en Mitroglou (Benfica). Monaco moest na een straf seizoen afscheid nemen van Mbappé (PSG), Bakayoko (Chelsea), Bernardo Silva (Manchester City) en Mendy (Manchester City).

De conclusie blijft hetzelfde: sinds de introductie van de formule waarbij de landskampioenen uit de acht hoogst gerangschikte landen van de UEFA-ranking in pot één belanden, hangt veel meer af van de loting. Dit seizoen kon je het net zo goed het zieltogende Benfica geloot hebben als de Duitse grootmacht Bayern München. En net daar was Anderlecht dit seizoen met tegenstanders als Bayern München, PSG en Celtic Glasgow op sportief vlak minder bedeeld.