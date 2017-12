Straf: Chelsea kan maar tegen drie van acht mogelijke tegenstanders uitkomen in achtste finales Champions League

De dominantie van de Engelse teams in de Champions League heeft een vervelend gevolg voor het Chelsea van onze landgenoten Thibaut Courtois, Eden Hazard, Michy Batshuayi en Charly Musonda. The Blues zijn het enige Engelse team dat er niet in slaagde zijn groep te winnen en kan daardoor maar tegen drie van de acht reekshoofden uitgeloot worden in de achtste finales. En het zijn niet van de minsten...

Chelsea kwalificeerde zich als nummer twee van groep C voor de achtste finales van de Champions League. Doordat Engeland met een recordaantal van vijf teams de volgende ronde haalde en vier daarvan zich tot groepswinnaar kroonden, zijn de helft van de acht mogelijke tegenstanders al uitgesloten voor Chelsea. Teams uit hetzelfde land kunnen in dit stadium van de Champions League namelijk niet tegen elkaar uitkomen.

Daarnaast kunnen ook teams die in dezelfde poule zaten in de groepsfase niet nog eens tegen elkaar uitkomen. Dat wil zeggen dat Chelsea ook niet meer kan uitkomen tegen het Italiaanse AS Roma, dat groep C won.

Blijven welgeteld drie van de acht teams over als mogelijke tegenstanders voor de Londenaars: Barcelona, PSG en… Besiktas. Het ziet er dus naar uit dat Chelsea een wel heel slechte zaak gedaan heeft door geen groepswinnaar te worden.