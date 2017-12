Herman Van Holsbeeck: “Niemand weet wat er met Anderlecht zal gebeuren”

Nu Anderlecht Europees is uitgeschakeld concentreert manager Herman Van Holsbeeck zich op de competitie. De kern afslanken, een nieuwe spits kopen, de 35ste titel veroveren… Maar blijven hij en voorzitter Roger Vanden Stock straks wel op post als de club verkocht wordt? Zelf is Van Holsbeeck daar niet zeker van.

In Glasgow was Herman Van Holsbeeck niet zo emotioneel als Roger Vanden Stock. Die had tranen in de ogen toen hij na de match de meegereisde Anderlecht-fans ging groeten. De 75-jarige president danste ...