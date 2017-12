Frankrijk speelt vijf oefenmatchen in aanloop naar WK 2018

De Franse nationale ploeg zal ter voorbereiding van het WK in Rusland vijf oefenduels afwerken. Dat bevestigt de Franse federatie (FFF) donderdag op zijn website.

De mannen van Didier Deschamps beginnen met een thuismatch tegen Colombia in het Stade de France in Saint-Denis op vrijdag 23 maart (21u). Daarna wacht een verplaatsing naar Rusland op dinsdag 27 maart (17u50, locatie te bepalen).

Eind mei snijden Les Bleus de laatste fase van de voorbereiding aan met een thuisduel op maandag 28 mei (om 21u) in het Stade de France. De tegenstander daarvoor ligt nog niet vast. Op vrijdag 1 juni (21u) wacht in Nice een clash met Italië, dat verrassend niet naar het WK mag. Tot slot oefenen Pogba en co op zaterdag 9 juni (21u) in Lyon tegen de Verenigde Staten.

Frankrijk is op het WK ingedeeld in groep C met Australië (16 juni in Kazan), Peru (21 juni in Jekaterinburg) en Denemarken (26 juni in Moskou).