Blamage voor België: Brussel niet langer gaststad voor EK 2020

Brussel is niet langer gaststad voor het EK voetbal van 2020. Doordat er nog steeds geen bouwvergunning voor het Eurostadion op tafel ligt, verhuizen de vier matchen die hadden moeten doorgaan in de Belgische hoofdstad naar de Londense voetbaltempel Wembley. Een blamage voor ons land. De voetbalbond laat in een eerste reactie weten dat ze blijft hopen op een nieuw stadion.

Medio 2014 kreeg Brussel van de Europese voetbalbond UEFA te horen dat het vier wedstrijden van het EK voetbal 2020 zou mogen organiseren. Dat zouden de openingswedstrijd, twee groepsmatchen en een achtste finale zijn. Toen al was duidelijk dat er een stadion gebouwd zou moeten worden, maar de bouwvergunningen raakten tot op de dag van vandaag maar niet in orde.

Reden genoeg voor de UEFA om de stekker eruit te trekken, zo bleek vandaag. Het Uitvoerende Comité van de Europese voetbalbond kon niet langer wachten en besloot unaniem de vier wedstrijden die aanvankelijk toegewezen waren aan Brussel aan de Londense voetbaltempel Wembley toe te kennen. Normaal gezien zou Brussel als hoofdstad van de Europese Unie ook de openingswedstrijd mogen organiseren, maar die eer is nu weggelegd voor de Italiaanse hoofdstad Rome.

UEFA: “We konden niet blijven wachten”

“We hebben lange tijd overlegd met België, maar ze waren niet in staat ons tijdig de nodige bewijzen te bezorgen dat het stadion er zou komen”, verantwoordde UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin de beslissing. “Ze hebben ons laten weten dat er tegen 31 januari een beslissing zou komen, maar konden niet beloven dat die positief zou uitvallen. Wij hebben experts geraadpleegd en die oordeelden dat het risico te groot was om op België te blijven wachten. Anders zou de termijn om nog een andere gaststad te vinden, te kort worden.”

"Door het falen van het Eurostadion-project, voldoet Brussel niet aan de voorwaarden van de UEFA", zegt UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin.



Een blamage voor ons land. “Het internationale imago van ons Belgisch voetbal krijgt hierdoor een enorme dreun”, is Alain Courtois van het Brusselse organisatiecomité snoeihard. “De reputatieschade die we hiermee oplopen is aanzienlijk, het is een blamage voor ons Belgisch voetbal.” Courtois schat de inkomsten die mislopen worden op 100 à 120 miljoen euro. “Gelukkig hebben we de Tourstart in 2019, waarmee we internationaal wel aantonen dat Brussel in staat is grote sportevenementen te organiseren.”

Ook premier Charles Michel haalde enkele dagen geleden al zwaar uit in het dossier. De eerste minister zei toen al dat de hele zaak “vanaf het begin verprutst werd door amateurs”.

Belgische voetbalbond blijft hopen op nieuw stadion

De beslissing van de UEFA is niet alleen slecht nieuws voor België, maar ook voor de Rode Duivels. Het betekent immers dat de Belgische nationale ploeg geen thuismatchen zal kunnen spelen op EURO 2020. “Hierdoor zullen onze supporters zich over heel Europa moeten verplaatsen”, aldus een teleurgestelde Koen De Brabander, CEO van de Belgische voetbalbond. “Wij hebben er tot op het laatste moment alles aan gedaan om bij UEFA nog uitstel te bekomen maar we respecteren hun beslissing.”

De voetbalbond blijft wel hopen dat het nieuwe stadion er alsnog komt. “Het mislopen van Euro 2020 betekent niet noodzakelijk de doodsteek voor het stadiondossier”, maakt De Brabander zich sterk. “Wij hebben absoluut nood aan een nieuw stadion met 45.000 plaatsen en we hopen dat de bevoegde ministers in januari alsnog de vergunning toekennen zodat er in ons land eindelijk een stadion van de 21e eeuw kan gebouwd worden.” Ook Courtois zegt “vertrouwen te hebben in een goede afloop”. Waar hebben we dat eerder gehoord?