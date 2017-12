Het EK 2020 wordt niet in Brussel gespeeld. Het Uitvoerend Comité van de Europese Voetbalbond UEFA besliste donderdag dat Rome Brussel vervangt als gaststad voor de openingswedstrijd. De andere wedstrijden die in Brussel zouden worden gespeeld (een achtste finale en nog twee groepswedstrijden), verhuizen naar het Londense Wembleystadion. Brussel verliest zijn status als gaststad door de vele onduidelijkheden omtrent het nog te bouwen Eurostadion en de reacties bij de fans liegen er niet om.

Brussel verliest kandidatuur voor EK 2020 | VRT NWS. Dat krijgt ge als regeringen, gemeenschappen, taalgebieden en gewesten totaal niet kunnen samenwerken. Proficiat Brussel, weer opgevallen in negatieve zin. https://t.co/9TZImvmmBW

Brussel verliest wedstrijden EK2020 aan Wembley. Uefa wilde zelfs van geen uitstel weten. De blamage voor de hoofdstad van Europa is compleet. https://t.co/ZChXefbeBs

Einde van al het palaveren. Politici en bestuurslui moeten zich diep schamen. Zelfs een stadion voor een EK in 2020 is te moeilijk voor België. #EK2020 #Brussel

Brussel niet langer gaststad Euro 2020 https://t.co/TlGDOOFjXO via @demorgen Er moeten er zich velen schamen...

Brussel geen speelstad op het EK 2020. Of de kroniek van een aangekondigde dood vanaf het allerprilste begin. Arm België. Beetje minder ego en veel meer daadkracht zou dit land sieren. #euro2020 #wembley #stadion

We leven in een bureaucratisch apenland. #Euro2020 #Brussel #Ghelamco

Dank zij geklungel van de Brusselse politiek, is Brussel geen gaststad meer voor Euro 2020. Gezichtsverlies voor het voetbal @NVAGrimbergen

Wat zijn we allen samen -politiek, sportief, business- een zooitje ongeregeld als het om grootschalige projecten gaat. #proficiat . Brussel verliest kandidatuur als gaststad voor EK 2020 https://t.co/FaiyQQX64T

Weet je nog dat EK 2020 in Brussel? Euhm... neen? ?? https://t.co/GJIBygqpuq

Allez @CharlesMichel zet Belgie nog maar eens schut voor heel de wereld. Geen Euro 2020 in Brussel ??

Schande: Brussel wilde zo graag organiseren maar slaagt er niet in om locatie voor stadion te vinden. Knap werk hoor #euro2020 #brussels #wembley #eurostadion

Go Belgium Go. Wat maken we ons weer belachelijk. #Belgium #Euro2020 #Brussel #UEFA https://t.co/xlmAEI4Aum