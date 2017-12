Geen Brussel, maar in deze 12 Europese steden wordt er wél gespeeld op het EK 2020

Brussel is dus niet langer gaststad voor het EK 2020, het Europees Kampioenschap dat binnen drie jaar in heel Europa wordt gehouden. De openingswedstrijd wordt gespeeld in het Olympisch Stadion in Rome. De vier wedstrijden die in Brussel zouden gehouden worden, verhuizen naar Wembley in Londen. In totaal zal het toernooi in 12 steden gespeeld worden, van Amsterdam tot Baku. Een overzicht.

Het Olympisch Stadion in Rome is dus het decor voor de openingswedstrijd van het EK, in de zomer van 2020. Door het wegvallen van Brussel wrijven de Engelse fans zich in de handen: in Wembley, waar eerder al vier wedstrijden gepland waren, zullen nu zeven wedstrijden gespeeld worden.

Nog wat pijnlijker voor België: elk gastland dat zich weet te kwalificeren, speelt gegarandeerd twee groepswedstrijden in eigen land. Door het ontbreken van Brussel kan het dus zomaar dat de Belgische fans moeten afreizen naar pakweg Azerbeidzjan voor een groepswedstrijd.

In totaal zijn er twaalf gaststeden voor het EK. Die zijn over heel Europa verspreid: van het noorden van Spanje (Bilbao) tot in Azerbeidzjan (Bakoe). Dit zijn ze allemaal, in alfabetische volgorde: Amsterdam, Bakoe; Bilbao, Boedapest, Boekarest, Dublin, Glasgow, Kopenhagen, Londen, München, Rome, Sint-Petersburg.

Overzicht per groep:

Groep A: Rome en Bakoe

Groep B: Amsterdam en Boekarest

Groep C: Sint-Petersburg en Kopenhagen

Groep D: Londen en Glasgow

Groep E: Bilbao en Dublin

Groep F: München en Boedapest