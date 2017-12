Politiek reageert op schrapping Brussel als gaststad EK 2020: “Tijd voor een voetbalproject dat wel gedragen wordt”

Na het uitblijven van een bouwvergunning voor het Eurostadion heeft de UEFA Brussel geschrapt als gaststad voor het EK voetbal 2020. “Dit project is nooit levensvatbaar geweest”, klinkt het bij Arnaud Verstraete, Brussels parlementslid voor Groen. “De voortrekkers van het Eurostadion, dachten dat ze Messi en Ronaldo waren”, zegt Johan Van den Driessche, fractievoorzitter van de N-VA in het Brussels parlement. “Doodjammer”, zegt Kristof Calvo, voorzitter van Groen op Twitter.

Een zware blamage voor ons land: Brussel is niet langer een gaststad voor het EK Voetbal 2020. Door het uitblijven van de bouwvergunning voor het uiterst gecontesteerde Eurostadion heeft de UEFA besloten de vier matchen die in ons land zouden doorgaan te verplaatsen.

“Brussel heeft nood aan een deftig stadion” schrijft Calvo (Groen) op twitter, “hoog tijd voor een project mét draagvlak, mét transparantie”.

Een gelijkaardige, maar scherpere boodschap vanwege zijn Brussels collega: “Het Eurostadion diende vooral privébelangen en is mismeesterd van bij het begin. Dit project is nooit levensvatbaar geweest en moet nu definitief afgevoerd worden. Het is tijd voor een project dat wél transparant gefinancierd wordt, wél plaats biedt aan meerdere sporten en wél een vlotte mobiliteit toelaat”, aldus Arnaud Verstraete, Brussels Parlementslid voor Groen.

Ook haalt hij scherp uit naar Ghelamco en het Brussels stadsbestuur, dat al aangaf door te willen gaan met het stadion ondanks de blamage. “Het is duidelijk dat dit project nog niet gerealiseerd is, omdat het gewoon niet deugt. Het is een slechte deal.”

John Crombez (SP.A) is eveneens van die mening bedeeld.

“Voortrekkers Eurostadion dachten dat ze Messi en Ronaldo waren”

Volgens Johan Van den Driessche, fractievoorzitter van de N-VA in het Brussels parlement, dachten de “Voortrekkers van het Eurostadion dat ze Messi en Ronaldo waren”. De echte slachtoffers zijn volgens hem de Brusselaars en ons land. “Tijd nu om te starten met een wit blad en ook om de renovatie van het Koning Boudewijnstadion te agenderen”, aldus de Brusselse N-VA’er.

“Mooi zo. En kunnen we dat #eurostadion nu dan definitief begraven aub? #Brussel”, klinkt het bij de Brusselse afdeling van het Vlaams Belang.

Tot 120 miljoen euro inkomsten misgelopen

Brussels MR-parlementslid en voorzitter van het organisatie comité, Alain Courtois heeft het internationale imago van ons Belgisch voetbal een enorme dreun gekregen, al ziet hij één lichtpuntje.

“De reputatie schade die we hiermee oplopen is aanzienlijk, het is een blamage voor ons Belgisch voetbal. We lopen hiermee 100 à 120 miljoen euro aan inkomsten mis”, aldus Courtois. “Gelukkig hebben we de tourstart in 2019, waarmee we internationaal wel aantonen dat Brussel in staat is om grote sport evenementen te organiseren. Wij hebben er nog steeds alle vertrouwen in dat de bevoegde Vlaamse ministers de omgevingsvergunning afleveren eind januari, zodat in Brussel één van de meest moderne voetbalstadions in Europa kan worden ontwikkeld.”

Nationale, federale aanpak nodig

Vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) vindt dat een dossier als het Eurostadion op nationaal niveau moet worden aangepakt. “Ik heb al veel Overlegcomités meegemaakt, veel overleg is daar vaak niet”, zei hij op Radio 1. “Ik stel vast dat we blijkbaar nog liever internationaal afgaan dan elkaar iets te gunnen”, reageerde Alexander De Croo. “Dit is geen Brussels of Vlaams dossier, maar een dossier dat minstens nationaal is en eigenlijk zelfs Europees van omvang.”

Als we er als land niet meer in slagen om een zaak als deze geregeld te krijgen, is er iets grondig mis, vindt de vicepremier. “Als blijkt dat we rond het Eurostadion of rond Brussels Airport of rond de stralingsnormen in Brussel van het ene probleem in het andere tuimelen, moeten we erover nadenken of we dat niet eerder op nationaal niveau moeten beheren.”

Open VLD zit ook in de Brusselse regering en levert daar met Guy Vanhengel de minister van Financiën. “Ik heb soms een verschillende mening dan Guy Vanhengel”, zei De Croo daarover. “Maar op een bepaald moment moet men kunnen beslissen in een dossier dat de belangen van een gewest te boven gaat. De laatste tijd blijkt dat moeilijker en moeilijker te worden.”

“De hoofdstad van Europa heeft gewoon recht op deze infrastructuur”, besloot de Open VLD’er. “Of die nu op het grondgebied van Brussel ligt of daarbuiten. Dit moeten we als land kunnen overstijgen.”