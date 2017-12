Nieuwe tribune Antwerp nu wel helemaal goedgekeurd

De nieuwe Tribune 1 van Antwerp werd vandaag opnieuw aan een controle voor de brandveiligheid onderworpen. Die verliep positief waardoor de tribune zaterdag tegen Moeskroen gewoon open kan.

Twee weken geleden hield Antwerp een feestelijke opening van de nieuwe Tribune 1, maar achteraf bleek dat de brandveiligheid nog niet helemaal in orde was. De club nam toen tijdelijke maatregelen om de wedstrijd tegen KV Mechelen alsnog te laten plaatsvinden. De voetbalclub stond zelf in voor de kosten voor extra tijdelijke maatregelen zoals het ter plaatse beschikbaar houden van drie brandweerwagens. Er werd toen geoordeeld dat enkele uren voor de aftrap duizenden fans de toegang tot het stadion te ontzeggen ook een veiligheidsrisico inhield.

Maar om de tribune voor de volgende thuismatch van zaterdag tegen Moeskroen te mogen openstellen, was er een nieuwe controle van de brandveiligheid nodig. Die vond vanmiddag plaats en er werd geconcludeerd dat er geen enkel probleem is om de tribune zaterdag opnieuw in gebruik te nemen.