Vanavond wint Ronaldo of Messi voor de tiende keer de Gouden Bal, maar wie volgt hen op? Bij onze tien namen ook twee Belgen

Het lijdt geen twijfel: vanavond in Parijs zal hoogstwaarschijnlijk Cristiano Ronaldo of heel misschien Lionel Messi de Gouden Bal in ontvangst mogen nemen als beste voetballer van het voorbije kalenderjaar. Het wordt al het tiende jaar op rij dat de grootheden alle prijzen onder hun tweetjes verdelen. Maar Messi (30) en Ronaldo (32) worden ook allebei een jaartje ouder. Wie staat klaar om de fakkel over te nemen? Een overzicht van de grootste kanshebbers geboren in de jaren ‘90.

1. Neymar (Brazilië, PSG, 25)

Kandidaat nummer één om het duopolie te doorbreken. Goed op weg om alle records te breken bij de Braziliaanse nationale ploeg en sinds afgelopen zomer de duurste voetballer aller tijden. Was in zijn eerste 18 wedstrijden voor PSG al goed voor 15 doelpunten en 11 assists. Duurste speler ter wereld volgens gespecialiseerde site Transfermarkt.de.

Marktwaarde: 150 miljoen euro.

Neymar. Foto: EPA

2. Paul Pogba (Frankrijk, Manchester United, 24)

De sierlijke alleskunner en fysiek sterke middenvelder maakt hoe langer hoe meer indruk bij Manchester United. Werd in de zomer van 2016 voor een recordbedrag van 110 miljoen euro door Juventus aan Manchester United verkocht en is daarmee de duurste inkomende transfer ooit in de Engelse Premier League.

Marktwaarde: 75 miljoen euro.

Paul Pogba. Foto: REUTERS

3. Paulo Dybala (Argentinië, Juventus, 24)

Technisch sterke schaduwspits met gouden linker die al vergeleken wordt met zijn landgenoot Lionel Messi. Maakte al op het allerhoogste niveau het verschil met twee goals tegen Barcelona in de kwartfinales van de Champions League. In de eerste maanden van de Italiaanse Serie A alweer goed voor 12 goals.

Marktwaarde: 70 miljoen euro.

Paulo Dybala. Foto: Photo News

4. Kylian Mbappé (Frankrijk, PSG, 18)

Het grootste aanvallende talent ter wereld. Nog maar achttien jaar jong, maar wel al tien doelpunten in de Champions League op zijn naam. Had vorig seizoen een groot aandeel in de titel en plaats in de halve finales van de Champions League van AS Monaco. Mag zich sinds zijn transfer naar PSG van afgelopen zomer de tweede duurste voetballer aller tijden noemen, na ploegmaat Neymar.

Marktwaarde: 90 miljoen euro.

Kylian Mbappé. Foto: EPA-EFE

5. Kevin De Bruyne (België, Manchester City, 26)

Het hart en de longen van de onwaarschijnlijke reeks die Manchester City momenteel neerzet in de Engelse Premier League. Volgens velen daarom ook de beste voetballer van het moment op de Engelse velden. Er is geen speler in de Premier League die meer assists uitdeelde dan KDB sinds hij naar Engeland verhuisde. Hij besliste eigenhandig de toppers tegen Chelsea en Arsenal. In 2015 al verkozen tot Beste Voetballer van de Duitse Bundesliga.

Marktwaarde: 75 miljoen euro.

Kevin De Bruyne. Foto: Isosport

6. Eden Hazard (België, Chelsea, 26)

De man van de flitsen bij Chelsea. Heeft een fenomenale versnelling in de benen. Loodste Chelsea met zijn dribbels, goals en assists al naar twee titels in Engeland nadat hij eerder al hetzelfde had gedaan met Lille in Frankrijk. In 2011 en 2012 werd Hazard uitgeroepen tot Speler van het Jaar in Frankrijk, in 2015 was hij Speler van het Jaar in Engeland. Kapitein van de Rode Duivels. Zit wel bij een team dat minder kwistig met het geld gooit dan de concurrentie uit Manchester.

Marktwaarde: 75 miljoen euro.

Eden Hazard met zijn trofee als Speler van het Jaar in Engeland in 2015. Foto: BELGAIMAGE

7. Philippe Coutinho (Brazilië, Liverpool, 25)

Aanvallende middenvelder die bijzonder trefzeker is voor Liverpool. Heeft een uitstekende traptechniek en scoort regelmatig heerlijke doelpunten vanop afstand. Werd afgelopen zomer veelvuldig in verband gebracht met een transfer naar Barcelona, maar dat ging uiteindelijk niet door. Nog geen grote prijzen gewonnen in zijn carrière, wel al in het Team van het Jaar in de Engelse Premier League gestaan. Scoorde afgelopen week nog een hattrick in de Champions League tegen Spartak Moskou.

Marktwaarde: 65 miljoen euro.

Philippe Coutinho. Foto: Photo News

8. Harry Kane (Engeland, Tottenham, 24)

De Engelse centrumspits staat garant voor goals. 31 doelpunten in 14/15, 28 goals in 15/16 en 35 treffers in 16/17. Goed voor twee topschutterstitels op rij in de Engelse Premier League. Scoorde ook al twaalf goals in amper 23 caps voor de Engelse nationale ploeg.

Marktwaarde: 80 miljoen euro.

Harry Kane. Foto: Photo News

9. Mohamed Salah (Egypte, Liverpool, 25)

Net zoals Kevin De Bruyne van de hand gedaan door Chelsea, maar nu een echte ster in Engeland. De razendsnelle Egyptenaar komt sinds de zomer uit voor Liverpool en toont zich daar dodelijk efficiënt. Hij speelt niet eens als centrumspits, maar is als rechtsbuiten wel topschutter in de Engelse Premier League met twaalf doelpunten achter zijn naam.

Marktwaarde: 40 miljoen euro.

Mohamed Salah. Foto: Photo News

10. Isco (Spanje, Real Madrid, 25)

De rijzende ster van Real Madrid en de Spaanse nationale ploeg. Aanvallende middenvelder, maar evengoed linksbuiten. Kwam door de blessure van Gareth Bale meer en meer aan spelen toe bij de Koninklijke, maar intussen niet meer weg te denken uit de basiself. Maakte al drie Champions League-finales op het veld mee… en trok evenveel keer aan het langste eind. Was enkele maanden geleden met twee doelpunten de spil van de Spaanse zege tegen Italië in de WK-kwalificaties.

Marktwaarde: 40 miljoen euro.