Voorzitter Belgische Voetbalbond spreekt van grote desillusie: “We lijden gezichtsverlies”

“Het missen van het EK 2020 is een grote desillusie. Voor iedereen heeft dit negatieve gevolgen.” Dat zei Gérard Linard, voorzitter van de Belgische Voetbalbond op een persconferentie nadat donderdag bekend geraakte dat Brussel niet langer gaststad voor het EK voetbal van 2020 zal zijn. “We lijden als bond, ook al liggen de problemen rond de bouw van het stadion niet bij ons, gezichtsverlies.

COMMENTAAR. Ludo Vandewalle: “Stop met die krokodillentranen rond het gemiste EK”

Doordat er nog steeds geen bouwvergunning voor het Eurostadion in Brussel op tafel ligt, verhuizen de vier matchen van Euro 2020 die hadden moeten doorgaan in de Belgische hoofdstad naar de Londense voetbaltempel Wembley. Een blamage voor ons land. Dat beseft ook Gérard Linard, voorzitter van de Belgische Voetbalbond. “We lijden als bond, ook al liggen de problemen rond de bouw van het stadion niet bij ons, gezichtsverlies.”

“Ondanks onze pogingen om op laatste moment het verschil te maken, heeft de Uefa beslist om ons niet te weerhouden voor het EK van 2020. Dat moeten we accepteren, al is het een grote ontgoocheling. Dit heeft gevolgen voor ons imago en voor het imago van ons land en de stad Brussel. In België is het blijkbaar heel moeilijk om grote projecten te organiseren. We verliezen de kans op vier interessante matchen van hoog niveau. Hotels, restaurants, supporters: voor iedereen heeft dit negatieve gevolgen.”

Foto: Photo News

Ondanks het missen van het EK, hoop Linard toch dat er alsnog een nieuwe nationale voetbaltempel komt. “We hopen dat de mensen aan het roer toch nog voor een stadion kunnen zorgen in de toekomst. Een stadion voor 45.000 toeschouwers.”

CEO Koen De Brabander: “Vorige week in Moskou nog intensief overleg gepleegd”

Foto: Photo News

De beslissing van de UEFA is niet alleen slecht nieuws voor België, maar ook voor de Rode Duivels. Het betekent immers dat de Belgische nationale ploeg geen thuismatchen zal kunnen spelen op EURO 2020. “Hierdoor zullen onze supporters zich over heel Europa moeten verplaatsen”, reageerde een teleurgestelde Koen De Brabander, CEO van de Belgische voetbalbond.

“Wij hebben er tot op het laatste moment alles aan gedaan om bij de UEFA nog uitstel te bekomen. We hebben sinds juni met briefwisseling intens gecommuniceerd. Maar we hebben ook veel besprekingen gevoerd met meerdere directies die betrokken zijn in Nyon. Vorige week hadden we de kans om in Moskou met heel wat mensen van de Raad van Bestuur van de UEFA overleg te plegen, onder meer met de secretaris-generaal. We hebben ook alle leden van die Raad van Bestuur aangeschreven. We hebben dus bijzonder veel energie gestopt om iedereen binnen de UEFA ervan te overtuigen om de Belgische Voetbalbond nog 8 weken tijd te geven, zodat dit dossier tot het einde in alle sereniteit kon verlopen”, zei De Brabander.

Foto: Photo News

“Niet toe aan de schuldvraag”

“We zijn nu niet toe aan de schuldvraag. Er waren afspraken gemaakt en er was een engagement om nieuw stadion te bouwen. Maar de vergunningen zijn niet afgeleverd. En het geduld van de UEFA is dus vandaag op. Dat we geen gaststad zijn voor Euro 2020 betekent niet dat het vergunningsdossier niet verderloopt. Of ik dit verwacht had? Ik denk, als je inspanningen levert met heel veel enthousiasme, je toch op positief antwoord hoopt. We zijn er tot de laatste minuut voor gegaan. Helaas is het mislukt, want er zijn niet veel opportuniteiten om een groot toernooi mee te organiseren.”

“We missen de organisatie van het EK, maar de vergunningen en het stadiondossier lopen tot op vandaag gewoon verder. Laat ons wachten tot eind januari om te zien hoe ver het dossier staat. Laat ons niet vooruitlopen op de zaken. We willen nu de tijd nemen om rustig te overleggen met alle partijen. Dat staat allemaal los van de beslissing van de UEFA over het EK 2020.”

Foto: BELGA

“Maar de Rode Duivels hebben een stadion nodig met minimale capaciteit. We hebben een unieke groep aan talent, maar vandaag hebben we geen stadion dat beantwoordt aan de noden van vandaag. Hopen dat er één komt waar onze Rode Duivels in kunnen spelen. We willen ons niet binden aan één stadion, maar willen vooral dat er een moderne stadioninfrastructuur aanwezig is. De bond investeert niet in een stadion, we hebben die middelen niet. We zijn afhankelijk van de overheden en privé-investeerders.”