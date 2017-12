Het stadion dat zichzelf constant buiten de lijnen dribbelt

Het zou een spectaculair nieuw stadion worden. Heel de wereld kon het zien. Want hier zou de openingsmatch van het Europees kampioenschap voetbal 2020 worden gespeeld. Brussel zou zich op de wereldkaart zetten als de voetbalstad met het nieuwe Eurostadion. Komt dat zien! Maar… niets daarvan. Een droom die in 2004 begon, ligt aan diggelen.

Het is allemaal begonnen in 2004. In die dagen dacht Anderlecht dat het zou uitgroeien tot een grootmacht in het Europese voetbal. Anderlecht zou in de Champions League jaar na jaar de andere Europese toppers over de vloer krijgen. Dat zou zeer veel bezoekers naar Anderlecht halen en die zouden nooit allemaal in het Astrid park kunnen. Dus: uitbreiden die handel. Of: een nieuw stadion.

Schaarbeek Vorming

De brainstorm over een nieuw groot stadion in Brussel was begonnen. Eerst werd gedacht het Astrid-Park in Anderlecht zelf uit te breiden. Een ring bovenop het bestaande stadion bouwen. Simpel. De gemeenteraad stemde in.

Maar die derde ring ging finaal niet door want er was een voorstel gekomen van de Brusselse gewestregering. Waarom zou Anderlecht geen nieuw stadion bouwen in Schaarbeek? Op Schaarbeek vorming. Dat immense terrein lag daar toch maar te verkommeren. Ooit dachten de spoorwegen eraan hier een vormingscentrum te bouwen. Het is er nooit helemaal gekomen. Waarom daar geen nieuw nationaal voetbalstadion bouwen? Omdat de grond er te vervuild is. Daarom konden ze hier niet zomaar de spade in de grond steken. En niemand wilde betalen om die vervuilde grond eerst op te kuisen.

Studies

Maar niet getreurd. Er lagen nog gronden braak ik Brussel. Aan het Noord-Station bijvoorbeeld. Gauw even een studie bestellen en dan zien dat die locatie toch niet zo ideaal is, wegens zo moeilijk bereikbaar voor die duizenden voetbalfans.

Okay, dan laten we Brussel-Noord en trekken we naar de Mabru-vroegmarkt in Brussel. Hopla, weer een dure studie besteld en weer gezien dat die locatie toch niet haalbaar was.

Niet erg, want zie er was alweer een nieuwe oplossing gevonden. In Haren had de Navo nog een lap grond liggen. Ideaal voor een nieuw stadion. U raadde het al: eerst natuurlijk een studie bestellen en dan daaruit weer leren: die lap in Haren is toch niet zo geschikt.

Project Neo

Iedereen werd het een beetje moe. Misschien moest Anderlecht maar gewoon blijven waar ze zaten?Maar dat was geen oplossing want ondertussen had de UEFA al laten weten dat de Koning Boudewijnstadion op de Heizel van geen kanten nog voldeed aan de eisen van het moderne voetbal. De nationale ploeg had een nieuw stadion nodig.

Dus weer topoverleg in Brussel. Wat zouden ze doen met dat Heizel-Stadion? Renoveren? Afbreken en opnieuw opbouwen? Dat zou handenvol geld kosten en niemand was bereid dat te betalen. Ondertussen was stad Brussel ook al begonnen met haar eigen ontwikkeling van het Heizelvlakte. Het fameuze Neo-project , dat een heel nieuwe wijk bouwt op de historische site in de schaduw van het Atomium. Een voetbalstadion paste daar niet echt in.

Parking C

Maar zie, ginds op het einde van de Heizel-vlakte, wat is dat daar? Die grote open vlakte? Dat is verdorie een parking. Een lege parking. Toch de meeste dagen. Als we daar nu eens het nieuwe nationale stadion op bouwden? dacht de Brusselse regering, de eigenaar van de parking.

Maar niet alle Brusselse partijen deelden het enthousiasme over die Parking C. Er was nog een probleem. Die Parking C is wel van het Brussels Gewest maar hij ligt wel in Vlaanderen. Problemen, problemen, problemen.

Maar zie deze keer raakten ze er wel uit. Er mag een voetbalstadion worden gebouwd op Parking C. Wie gaat dat doen?Ghelamco, die ook het stadion van AA Gent bouwde, wil het doen. Maar dan worden de kaarten weer anders gelegd: voetbalclub Anderlecht zoekt een overnemer. Ghelamco is kandidaat. Maar lijkt het niet te gaan halen. Gevolg: alles zit weer muurvast. “Heel dit dossier was vanaf het begin één grote knoeiboel”, zegt een Brussels politicus.