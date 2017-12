Spelers Waasland-Beveren lopen weg tijdens rampzalig ‘interview’: “Hij denkt dat we STVV zijn!”

De relatie tussen voetballers en sportjournalisten, dat is altijd ingewikkeld. En als de journalist in kwestie van toeten noch blazen weet, is het hek natuurlijk helemaal van de dam. Dat overkwam onlangs drie spelers van Waasland-Beveren, die het slachtoffer werden van een grap met verborgen camera...

Sportzender Play Sports stuurde een acteur in de rol van een -slechte- sportjournalist naar de Freethiel voor een interview met Erdin Demir, Aleksandar Boljevic en Nana Opoku Ampomah. Maar dat ging al snel helemaal fout toen bleek dat de journalist het trio zo veel mogelijk wilde irriteren.

De ‘journalist’ dacht dat hij op STVV was, toen hij de woorden van Erdin Demir (“Waasland-Beveren is geen grote club”) wilde verdraaien, had die laatste er genoeg van. Hij riep de persverantwoordelijke erbij: “Martijn, wat is dit? Is dit een grap?” Ja dus. De volledige candid camera wordt vrijdag uitgezonden op Play Sports om 19u45.