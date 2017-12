Zulte Waregem wijzigt basiself op vier plaatsen voor laatste duel in Europa League tegen Lazio

Francky Dury voert donderdagavond vier wijzigingen door in zijn basisploeg voor de confrontatie met Lazio Rome op de zesde en laatste speeldag in Europa League-groep K. De aftrap in het Regenboogstadion is om 21u05.

Volg hier LIVE Zulte Waregem-Lazio!

In vergelijking met het elftal dat zondag met 0-1 van AA Gent verloor, verdringt Louis Bostyn Sammy Bossut in doel. Verder starten Kingsley Madu, Idrissa Doumbia en Nill De Pauw in de plaats van Brian Hamalainen, Julien De Sart en Ivan Saponjic.

Voor Bostyn bestaat de driemansverdediging uit Michaël Heylen, Davy De fauw en Marvin Baudry. Sandy Walsh, Idrissa Doumbia, Onur Kaya, Kingsley Madu en Sander Coopman bevolken het middenveld. Voorin lopen Nill De Pauw en Aaron Leya Iseka.

Bij Lazio Rome laat coach Simone Inzaghi, die heel wat sterkhouders thuisliet, Jordan Lukaku starten. De Rode Duivel kreeg dit seizoen in de competitie nog maar één basisplaats.

Het duel tussen Zulte Waregem en Lazio mag gerust als overbodig beschouwd worden. De Belgische bekerwinnaar is al uitgeschakeld en Lazio is nog voor de slotspeeldag in poule K zeker van groepswinst. Essevee is de laatste Belgische club die dit seizoen Europees in actie komt.