AC Milan kan alweer niet winnen onder Gattuso, Castagne groepswinnaar met Atalanta in Europa League

Nadat AC Milan vorig weekend punten liet liggen op het veld van de rode lantaarn in de Serie A, kon het ook in de Europa League niet winnen. De mannen van nieuwe trainer Gennaro Gattuso gingen met 2-0 onderuit bij het Kroatische Rijeka. AC Milan was wel al zeker van groepswinst en overwintert dus Europees. Ook Atalanta, met Timothy Castagne 90 minuten op de bank is groepswinnaar na een knappe 1-0 zege tegen Lyon.

AC Milan was al zeker van groepswinst in groep D, maar toch stelde coach Gennaro Gattuso een sterk elftal op aan de Kroatische kust. Rijeka kon niet meer doorstoten na het 2-2 gelijkspel tegen AEK Athene op de vorige speeldag, maar drukte AC Milan meteen met de neus op de feiten. Al na zeven minuten opende Puljic de score met een knappe vrije trap, kort na de rust legde Gavranovic de 2-0 eindstand al vast met een gekruist schot voorbij een kansloze Storari.

Een knappe zege om het Europa League-seizoen af te sluiten voor Rijeka. AC Milan stoot door naar de volgende ronde, maar Gattuso heeft toch nog werk om zijn eerste zege te behalen. Zondag speelt Milan tegen Bologna, dat met evenveel punten op een gedeelde zevende plaats staat.

Foto: REUTERS

Foto: Photo News

De groepswinst in groep E ging verrassend naar het Italiaanse Atalanta, dat het rechtstreekse duel om de eerste plaats won tegen het Franse Lyon met 1-0. Bij Atlanta bleef verdediger Timothy Castagne een hele wedstrijd op de bank. Na een mislukte volley van zijn ploegmaat en concurrent Hans Hateboer kopte Andrea Petagna op de doellijn de bal binnen.

Dat was meteen ook de eindstand, waardoor Atalanta Lyon op de meet klopt en als groepswinnaar in de trommel voor de volgende ronde gaat. Ook Lyon overwintert in de Europa League, Everton en Apollon waren de duidelijke zwakke broertjes in de groep.

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

In een overbodige laatste groepswedstrijd kon het Engelse Everton eindelijk zijn eerste Europese zege van het seizoen boeken. Een C-elftal van de Toffees ging met 0-3 winnen op het veld van het Cypriotische Apollon. Kevin Mirallas stond tussen de lijnen, als één van de weinige spelers uit de A-kern, en zag hoe youngster Ademola Lookman twee mooie goals scoorde.

De jonge Engelsman kopte na 21 minuten de 0-1 tegen de touwen, zes minuten later knalde hij vanop afstand de 0-2 op het bord. Kort voor het einde legde Nikola Vlasic, de broer van atlete Blanka Vlasic, de 0-3 eindstand vast. Een pleister voor het bloeden, want Everton had zoveel meer van deze Europese campagne verwacht. Na zes wedstrijden, één zege en 15 tegengoals, ligt het echter al uit de competitie.