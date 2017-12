Onze chef voetbal is bikkelhard voor het geknoei rond het Eurostadion: “Wie dit debacle zes maanden ­geleden niet zag aankomen, is het niet waard politicus te worden genoemd”

Het is spijtig dat de Belgische voetballiefhebber van vier wedstrijden, waaronder de openingsmatch, op het EK 2020 verstoken blijft. Het is spijtig voor de Rode Duivels dat ze minstens één wedstrijd van dat EK niet in eigen land kunnen spelen. De sfeer die zo’n evenement met zich meebrengt, is ook altijd hartelijk en sympathiek. Ook dat zal het Belgische volk moeten missen. Dat is spijtig, heel spijtig.