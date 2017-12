Red Flames treffen Oostenrijk, Tsjechië en Spanje in groepsfase Cyprus Women’s Cup

Brussel - De Belgian Red Flames (FIFA 23) nemen van 26 februari tot 8 maart 2018 opnieuw deel aan de prestigieuze Cyprus Women’s Cup. België werd donderdag ingedeeld in groep B en neemt het daarin op tegen Oostenrijk (FIFA 20), Tsjechië (FIFA 37) en Spanje (FIFA 17).

De deelname aan de Cyprus Women’s Cup 2018 kadert in de voorbereiding op de kwalificatiecampagne voor het WK vrouwenvoetbal in 2019. Op 6 april 2018 treffen de Red Flames Portugal, vier dagen later volgt een verplaatsing naar Italië. België en Italië leiden groep 6 voorlopig. Beide landen zijn nog ongeslagen.

De Belgische voetbalvrouwen nemen voor de derde keer deel aan de Cyprus Cup. Vorig jaar eindigden de troepen van bondscoach Ives Serneels op de zevende plaats, in 2015 werden de Red Flames bij hun eerste deelname twaalfde (en laatste).

De Flames werken in Cyprus vier wedstrijden af. Na de groepsfase, waarvan de duels op 28 februari, 2 maart en 5 maart 2018 gespeeld worden, volgt een afsluitende plaatsingswedstrijd (7 maart 2018).