UEFA legt Real Madrid-speler één extra speeldag schorsing op na opzettelijke gele kaart

Real Madrid moet rechtsachter Dani Carvajal ook in haar heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League missen. Dat besliste de UEFA donderdag. De Europese voetbalbond legde de Spanjaard een extra schorsing op omdat hij in de vijfde groepswedstrijd van het kampioenenbal, bij APOEL Nicosia (0-6), met opzet een gele kaart pakte.

De rechtsachter nam in de Cypriotische hoofdstad veel te veel tijd bij een inworp en kreeg daarvoor geel. Hij dacht hiermee de UEFA te slim af te zijn en zo enkel de overbodige laatste groepswedstrijd van woensdag tegen Borussia Dortmund (3-2) te moeten missen. Maar dat was buiten de Europese voetbalbond gerekend. Real Madrid kan nog in beroep gaan tegen de beslissing.