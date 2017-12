Daarom blijft voetbalbond aandringen: zonder nieuw stadion verliest KBVB ieder jaar 3,5 miljoen

Als er geen nieuw nationaal voetbalstadion komt en het ­Koning Boudewijnstadion straks wordt gesloten, zal dit de voetbalbond zo’n 700.000 euro per wedstrijd kosten. “Met twee wedstrijden per jaar in Luik of Brugge, zullen we verlies maken”, zegt bondsvoorzitter Gerard Linard. Zonder nieuw stadion ziet hij 2,5 tot 3,5 miljoen euro tussen de vingers glippen.Ludo Vandewalle

De Rode Duivels staan vijfde op de ­wereldranking en waren reekshoofd op de WK-loting van vorige week. België is zelfs een outsider op winst van het WK. Het zou echter kunnen dat ons land, als het Koning Boudewijnstadion onder de sloophamer gaat, straks in stadions van maximum 30.000 toeschouwers – alleen Brugge en Luik – belangrijke interlands moet spelen. Met de nieuwe Nations League op stapel zijn wedstrijden tegen Duitsland, Spanje en Frankrijk heel waarschijnlijk. Regelrechte publiekstrekkers, maar voor te kleine stadions.

Gérard Linard maakt zich daarover zorgen. “Ik hoop dat de overheid eind januari beslist om toch de bouwvergunning af te leveren of er een nieuw haalbaar project komt voor een nieuw stadion, of nog beter meerdere nieuwe stadions”, aldus Linard. “Anders krijgen we na de EK­catastrofe nog een tweede, financiële ­catastrofe. Want dit is natuurlijk nefast voor het budget, zeker als we niet meer in het Koning Boudewijnstadion terechtkunnen. Daar lijkt het op als het NEO-winkelcentrum project wordt gebouwd.”

“De wedstrijden in Luik tegen Gibraltar en Brugge tegen Japan waren uitverkocht, maar leverden veel minder op dan een uitverkochte wedstrijd in Brussel. Dat kan ernstige problemen geven voor ons budget. In mei moeten we het contract met de stad Brussel over het Koning Boudewijnstadion heronderhandelen. Ik hoop dat het tot een nieuwe overeenkomst komt”, klinkt het.

Vanaf 30.000 toeschouwers winst

De Belgische voetbalbond betaalt vandaag aan de stad Brussel 100 à 125.000 euro per wedstrijd voor het gebruik van het Koning Boudewijnstadion. Er wordt ook 15.000 euro betaald voor Parking C. Met alle kosten inbegrepen – kaarten sponsors, uitnodigingen, premies,... – berekende de bond dat pas winst kan worden gemaakt als er meer dan 30.000 toeschouwers aanwezig zijn op de Heizel.

In het huidige Koning Boudewijnstadion – met een capaciteit van 42.000 – betekent dat per uitverkochte interland 400.000 euro winst. Afhankelijk van de met Ghelamco, bouwheer van het nieuwe stadion, af te spreken verdeelsleutel hoopt de voetbalbond in een eventueel nieuw stadion met 45 tot 60.000 plaatsen op een winst van ongeveer 600.000 tot 800.000 euro. De wedstrijden op Sclessin (tegen Gibraltar) en in het Jan Breydelstadion (tegen Japan) leverden amper 100.000 euro op voor de voetbalbond.

In een nieuw stadion 600 à 800.000 euro winst, in een kleiner clubstadion 100.000 euro. Dat is een verschil van 5 à 700.000 euro per wedstrijd. Met vijf thuiswedstrijden per jaar zou dit de bond tussen 2,5 en 3,5 miljoen euro per jaar kosten. Dan moeten wel alle matchen uitverkocht zijn.

