Waarom Anderlecht falende Teodorczyk niet zomaar laat vallen en nieuwe spitsen voorlopig afhoudt

Een sterk Anderlecht won op Celtic in een systeem zonder targetspits. Lukasz Teodorczyk (26) zat er op de bank en de roep om de klungelende Teo ­definitief van de hand te doen, klinkt steeds luider. Toch ziet paars-wit voldoende redenen om zijn ­ex-goalgetter niet zomaar te laten vallen. En Teo toont ook goodwill.

Er is deze week iets veranderd in de houding van Lukasz Teodorczyk. Normaal loopt de Pool ons, journalisten, straal voorbij of bliksemt hij ons neer met zijn ogen. Paria. Maar dinsdag na de match op Celtic ...