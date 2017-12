CLUBNIEUWS. Matton van AA Gent stopt met voetballen, “verdwenen” Berrier boos op KV Oostende

Goed nieuws voor Anderlecht: Andy Najar is eindelijk hersteld van zijn gecompliceerde hamstringblessure. Bij AA Gent kondigt Thomas Matton (32) vandaag aan dat hij stopt met profvoetbal. Standard kan rekenen op enkele belangrijke pionnen, Malinovskyi riskeert alsnog schorsing bij Genk. En Franck Berrier, diens toekomst bij KV Oostende lijkt voorbij. Uw clubnieuws van de dag.

Najar speelt maandag met beloften

Andy Najar is eindelijk hersteld van zijn gecompliceerde hamstringblessure. De rechterflankspeler van Anderlecht traint al een tijdje deels mee met de groep, maar speelt maandag zijn eerste match sinds 12 september. Hij gaat minstens één helft meedoen met de beloften tegen Kortrijk. De Hondurees zelf wil daarna snel hervatten met de A-ploeg, maar dat wordt afgeremd door Hein Vanhaezebrouck. Die ziet in Najar vooral een versterking voor na de winterstop, want hij is een rechterflankspeler die wel voorzetten kan trappen. Een type Foket, zeg maar. Vanhaezebrouck wil hem dan ook pas opstellen in de A-ploeg na de winterstage in La Manga.

Andy Najar speelde dit seizoen nog maar 83 minuten: 55 tegen Lokeren en 28 minuten ­tegen Bayern. Daarna wilde de medische staf van Anderlecht eigenlijk dat hij zich liet opereren aan zijn hamstrings, maar na een tweede opinie in de VS revalideerde Najar toch zonder chirurgische ingreep.(jug)

Matton (32) stopt met voetballen

Thomas Matton (AA Gent) kondigt vandaag aan dat hij stopt met profvoetbal. De 32-jarige aanvallende middenvelder sukkelde vaak met blessures en kwam dit seizoen slechts aan twee korte invalbeurten, goed voor 26 minuten. Na de voorbereiding kreeg hij last aan de achillespees. Wat meespeelt in de beslissing, is dat Matton geen zwart gat hoeft te vrezen. Hij begon twee jaar geleden studies lichamelijke opvoeding en zou bij AA Gent een functie kunnen krijgen. In de jeugd­opleiding zoekt AA Gent immers nog volk. Zijn contract liep dit seizoen sowieso af. Matton werd opgeleid bij Club Brugge en voetbalde bij OHL. Zulte Waregem, KV Kortrijk en AA Gent.

AA Gent leent Tesfaldet Tekie uit aan het Zweedse Östersunds FK. De 20-jarige middenvelder kwam in januari over van IFK Norrköping maar kon zich door blessures nooit doorzetten bij de Buffalo’s. Nadat hij zijn contract in Gent verlengt, gaat Tekie voor achttien maanden aan de slag bij de revelatie in het Zweedse clubvoetbal, die ook overwintert in de UEFA Europa League. Östersunds bedong geen aankoopoptie. (ssg, kvu, vdm)

Berrier sneert naar KV Oostende

Franck Berrier komt niet meer aan spelen toe bij KV Oostende. De middenvelder hoopte te vertrekken naar Thailand, maar moest aan de kust blijven. Hij werd disciplinair geschorst in oktober en is intussen helemaal uit beeld verdwenen bij KVO. De Fransman haalde donderdag uit op Instagram, want hij staat blijkbaar niet meer op een spelerslijst. “Nummer 10, verdwenen en uitgewist?” zette hij bij de foto.

10#disparu#effacer Een bericht gedeeld door franck berrier (@franckberrier10) op 7 Dec 2017 om 12:35 PST

Standard kan rekenen op belangrijke pionnen

Standard kan vanavond op de Freethiel een beroep doen op Junior Edmilson. De Belgische Braziliaan ondervond de voorbije dagen last van de heup na een charge van Sambou Yatabaré in de competitiematch van vorige week tegen Antwerp (1-1). Gisteren hernam hij de groepstraining.

Verder recupereert Standard met Mpoku (25) een belangrijke pion. De Congolese vleugelspits moest de voorbije twee wedstrijden geschorst toekijken. Mpoku kon zo zijn gehavende knie wat laten rusten. Zo zijn langdurig geblesseerden Merveille Bokadi (knie) en Corentin Fiore samen met Duje Cop (barstje in de voet) de enige onbeschikbare spelers. (bfa)

Malinovskyi riskeert alsnog schorsing bij Genk

Mist Malinovskyi morgen toch de thuismatch van Genk tegen Eupen? De kans bestaat omdat het Bondsparket heeft beslist om in beroep te gaan tegen de beslissing van de Geschillencommissie. Die had dinsdag geoordeeld dat de Oekraïner geen extra schorsing verdient na zijn uitsluiting op KV Mechelen. Malinovskyi wordt vanmiddag vertegenwoordigd door Johnny Maesschalck. De speler hoeft niet aanwezig te zijn. Op dezelfde zitting wordt ook het hoger beroep in de zaken van Standard-coach Sa Pinto, Enoh (Lokeren) en El Messaoudi (KV Mechelen) behandeld. (mg)

Concurrentie in de spits bij STVV verder aangescherpt

Normaal gezien zijn ze dit weekend alle drie vol inzetbaar: Yohan Boli, Babacar Gueye en Igor Vetokele, de drie spitsen van STVV. Laatstgenoemde heeft er nu een volledige trainingsweek opzitten, waardoor Boli en Gueye de concurrentie in de spits nu helemaal voelen. Of Vetokele al in staat is om het verschil te maken? Dat zal moeten blijken, in Moeskroen was hij nog niet vlijmscherp, maar Gueye en vooral Boli beseffen dat hun productiviteit snel weer omhoog moet om niet voor weken naar de dug-out te verdwijnen. (gus)

ANTWERP De kern werkte gisterochtend een training af, waarna de groep zoals gebruikelijk naar de wellness trok. Dat was niet het geval voor onder meer Manas, die apart trainde. Ook de geblesseerden N’Diaye, Sall, Arslanagic, Oulare en Stojanovic bleven op de Bosuil om verder te werken aan hun revalidatie. Assistent-trainer Wim De Decker werd vader van een tweede dochtertje. (stdr)

KV KORTRIJK Bij KV Kortrijk zijn Stojanovic en Van Loo inzetbaar voor de wedstrijd tegen Gent. Kagelmacher traint ook weer voluit mee. De Kerels hebben speciaal voor hem een wedstrijd georganiseerd met de beloften zodat hij wedstrijdritme kan opdoen en op die manier zo snel mogelijk klaar kan zijn om terug te keren in de wedstrijdkern. Lepoint en Attal sluiten volgende week weer aan. De ticketverkoop voor de bekerwedstrijd tegen Gent loopt heel vlot bij Kortrijk. Iedere dag vliegen tussen de 500 en 600 kaartjes de deur uit. (gco)

KV MECHELEN Jules Van Cleemput traint opnieuw mee met de groep, maar voor een eerste selectie is het dit weekend allicht nog te vroeg. Voor de verplaatsing naar Kortrijk (op 16 december) maakt hij kans om zijn terugkeer te maken in de wedstrijdkern. Rob Schoofs doet het rustig aan nadat er vorige week een scheurtje in de mediale band van zijn knie werd ontdekt. Volgende week wordt zijn situatie opnieuw geëvalueerd. Vitas en Tomecak zijn sowieso out tot de winterstop. (thst)

WAASLAND-BEVEREN Trainer Philippe Clement kan voor de thuiswedstrijd van vanavond tegen Standard niet rekenen op Jens Cools. De middenvelder sukkelt met de knie na de beloftewedstrijd van afgelopen maandag. Achterin ontbreekt Jonathan Buatu. De centrale verdediger zit zijn speeldag schorsing uit na zijn rode kaart in het bekerduel tegen Eupen. Niels De Schutter is intussen hersteld van zijn blessure en zit voor de tweede keer dit seizoen in de wedstrijdselectie. (whb)

Nathan Verboomen roept collega-refs op om vergoeding af te staan voor Music for Life

Eersteklassescheidsrechter Nathan Verboomen heeft zijn collega’s opgeroepen om komend weekend hun vergoeding af te staan voor Music for Life, de solidariteitsactie van radiozender Studio Brussel. De oproep werd ook gedaan door een ref die op amateurniveau fluit. Komend weekend is Verboomen vierde scheidsrechter tijdens Club Brugge - Lokeren. Dat levert een mooi bedrag van 350 euro op. Collega Bram Van Driessche, die vierde ref is tijdens AA Gent - Kortrijk, liet via Twitter al weten ook mee te doen aan de actie. De opbrengst van Referee for Life gaat naar Football Academy Noah, een project voor minderbedeelde kinderen in Zuid-Afrika.(vdm)