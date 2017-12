Dury opgetogen na knappe zege Essevee: “Maar ik ga nog blijer zijn als we punten pakken in de competitie”

Waregem - “Dit doet deugd”, zo verklaarde Zulte Waregem-coach Francky Dury donderdagavond na de knappe 3-2 zege tegen Lazio Rome op de slotspeeldag in groep K van de Europa League. Lazio Roma-coach Simone Inzaghi reageerde ontgoocheld. “Ik houd er niet van om te verliezen”, verklaarde de Italiaan na afloop in het Regenboogstadion.

Het sinds de vorige speeldag uitgeschakelde Essevee beëindigt zijn Europese campagne met 7 op 18 en de derde plaats in zijn poule. Voor het duel met Lazio had Dury aangegeven weinig zin te hebben in de overbodige match, gezien de slabakkende resultaten in de competitie (3 op 27). Toch kan de Belgische bekerwinnaar zich optrekken aan de zege tegen de Romeinen.

“Dit doet deugd”, zei Dury. “Dit is goed voor onze supporters, Zulte Waregem en het Belgisch voetbal. Maar het zal ons nog meer plezieren als we meer punten pakken in de Belgische competitie.”

Na zes minuten stond het al 1-0 na een kopbaldoelpunt van De Pauw. “Het was goed dat we snel op voorsprong kwamen”, aldus de Essevee-coach. “Daarna hebben we iets te veel het spel ondergaan. In de tweede helft kwamen we na een hoekschop 2-0 voor. Met Lucas en Felipe Anderson waren twee spelers met veel kwaliteiten ingevallen, en dat liet zich voelen. Ik vreesde dat we zoals de voorbije weken uiteindelijk onderuit zouden gaan. Maar gelukkig was dat niet het geval.”

“Zeven punten in Europa is voor mij goed. We hebben onze job gedaan. Maar we hebben wel veel geblesseerden, en dat zijn we hier niet gewoon. Bovendien zijn we naar beneden getuimeld in de competitie. We hebben vaak verloren na onze wedstrijden in Europa. Nu moeten we aan onszelf tonen dat we volop focussen op de competitie, al zijn onze tegenstanders voor Nieuwjaar niet van de poes. Zo snel zal het dus niet gaan. Hopelijk kunnen we dit gevoel van vanavond doortrekken.” Zondag gaat Zulte Waregem op bezoek bij Sint-Truiden.

“Lessen trekken uit de nederlaag”

Zulte Waregem leek een 2-0 voorsprong uit handen te geven, maar Leya Iseka besliste daar met een klasseflits anders over. “De eerste twee tegendoelpunten waren vermijdbaar. De derde treffer van Zulte Waregem kwam er na een mooie beweging van hun aanvaller (Leya Iseka, nvdr.)”, zei Simone Inzaghi. “Op het einde hebben we risico’s genomen. Helaas verliezen we, en daar houd ik niet van. Nu moeten we lessen trekken uit deze nederlaag. We kijken al uit naar de loting voor de zestiende finales.”

Foto: Photo News