Nike lanceert deze prachtige voetbalschoenen om Ronaldo's Gouden Bal te vieren

Cristiano Ronaldo kreeg donderdag zijn vijfde Gouden Bal van France Football. Een record dat hij nu deelt met zijn eeuwige rivaal Lionel Messi. Dat moest uiteraard stevig gevierd worden en dus ontworpen ze bij Nike een paar prachtige voetbalschoenen: "Quinto Triunfo" (vijf triomfen). Goud, goud en nog eens goud. Ronaldo zal er blij mee zijn.

The Nike 'Quinto Triunfo' boots to celebrate Cristiano #Ronaldo's fifth Ballon d'Or ??



'Fifth Triumph' ?????????? pic.twitter.com/3S2sOV1Gvo