Kevin De Bruyne heeft rechtszaak aan het been en riskeert fikse schadevergoeding

Kevin De Bruyne en zijn entourage verschijnen binnenkort voor de rechtbank in Luxemburg. Het bedrijf dat zijn portretrechten beheerde toen De Bruyne naar de Premier League verkaste, eist 1,5 miljoen euro van de middenvelder, zo melden Le Soir en de RTBF. Het bedrijf vindt dat het buitenspel werd gezet toen De Bruyne in 2015 een contract tekende bij Manchester City, want toen werd het overkoepelende bedrijf rond de portretrechten opgedoekt.

Toen Kevin De Bruyne in 2013 Genk verliet voor Chelsea, werd een deel van de bonussen voor KDB uitbetaald in portretrechten, een gangbare zaak in de Premier League. De Bruyne en zijn entourage namen daarvoor een gespecialiseerd bedrijf uit Luxemburg onder de arm, dat samen zou werken met een overkoepelend bedrijfje, specifiek opgericht voor de portretrechten van de middenvelder. Toen De Bruyne werd uitgeleend aan Werder Bremen en uiteindelijk verkocht werd aan Wolfsburg, waren de portretrechten van De Bruyne minder waard.

Het overkoepelend bedrijf verloor zijn aantrekkelijkheid, en werd in 2015 opgedoekt… één dag voor De Bruyne voor 75 miljoen euro naar Manchester City verkaste. De werknemer van het Luxemburgse bedrijf vindt dat hij buitenspel werd gezet en betwist dat het contract officieel werd verbroken. Hij eist 1,5 miljoen euro van KDB en zijn entourage.