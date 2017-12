GERUCHTEN. Topclubs azen op ex-goudhaantjes Genk, Everton wil fors uithalen voor “vervanger Lukaku”

De opening van de wintertransfermarkt is minder dan een maand van ons verwijderd en dus draait de geruchtenmolen op volle toeren. Zo kijken topclubs als Chelsea, Barcelona en Manchester United naar voormalige toptalenten van Racing Genk, terwijl Everton fors wil uithalen om een waardige vervanger van Romelu Lukaku in huis te halen.

Buiten Eden Hazard zelf weet niemand precies of de Rode Duivel volgend seizoen nog bij Chelsea speelt. Hazard heeft nog steeds geen contractverlenging getekend bij de Blues en zette al enkele keren de deur op een kier voor een transfer naar Real Madrid. Volgens Diario Gol heeft de Koninklijke nu ook officieel contact opgenomen met Chelsea omtrent een potentiële overgang naar Spanje. “Bij Real is het winnen van de Gouden Bal makkelijker”, zei ex-speler Michael Essien deze week nog.

Dat een transfer mogelijk in de maak is, lijkt bevestigd te worden door geruchten in Engelse kranten omtrent een speler die Hazard op termijn kan vervangen. Dat is volgens The Sun niemand minder dan Leon Bailey. De Jamaicaan verliet Racing Genk tijdens de winter van 2017 voor Bayer Leverkusen en heeft er zich dit seizoen ontpopt tot een vaste waarde met vijf doelpunten in twaalf optredens.

Chelsea zou de 20-jarige aanvaller al in januari in huis willen halen met een bod van 23 miljoen euro, zo’n 10 miljoen meer dan wat Genk aan Bailey verdiende. De Engelse topclub zou hem wel meteen terug uitlenen aan Leverkusen tot het einde van het seizoen. Bailey zou door Chelsea intens gescout zijn de voorbije achttien maanden, ook bij Genk dus. Al moeten de Blues volgens The Sun de concurrentie vrezen van… FC Barcelona. Volgens The Mirror strijden beide topclubs ook om de diensten van Gremio-middenvelder Arthur (21), die bij Chelsea de opvolger van Cesc Fabregas moet worden.

Foto: BELGA

Man United en de Serie A

Over een voormalig goudhaantje van Genk gesproken, de jacht op Sergej Milinkovic-Savic wordt er eentje om van te smullen. De concrete interesse van Juventus is al lang bekend, maar Lazio verkoopt eigenlijk liever niet aan de Oude Dame. De Biancocelesti willen minstens 80 miljoen euro verdienen aan de Servische middenvelder. Een bedrag dat Juve niet meteen wil betalen, maar een andere topclub mogelijk wel: Manchester United. De Engelsen hebben SMS al enkele keren gescout en willen hem naast Paul Pogba zetten op het middenveld, aldus Calciomercato.

De Red Devils hebben het duidelijk voor de Italiaanse Serie A want volgens The Daily Express hebben ze ook concrete interesse in Alex Sandro. De linksback van Juventus kon vorige zomer naar Chelsea maar koos voor een extra seizoen in Turijn. Daar speelt hij momenteel niet meteen de pannen van het dak en de Braziliaan zou nu toch weg willen. Chelsea leidt nog steeds de dans maar Man United zou wel eens roet in het eten kunnen gooien. De vraagprijs? Minstens 70 miljoen euro.

Foto: Photo News

Everton zoekt

Het gaat ondertussen een beetje beter met Everton na een desastreuze start van het Premier League-seizoen. Maar een échte vervanger van Romelu Lukaku hebben de Toffees nog niet gevonden, ondanks de verwoede pogingen van Wayne Rooney om zijn beste niveau te halen. En dus moet er een spits bijkomen in januari. Olivier Giroud werd al meermaals genoemd, maar The Daily Mail beweert dat Everton ook diens ploegmaat Theo Walcott op het oog heeft. Er zouden zelfs al gesprekken lopen met Arsenal.

The Mirror komt met een veel grotere naam op de proppen als mogelijke nieuwe goalgetter voor Everton: Pierre-Emerick Aubameyang. De club van Kevin Mirallas zou een bod van 69 miljoen euro willen uitbrengen bij Borussia Dortmund voor de Gabonees, die op gespannen voet leeft met de Duitse topclub en weg wil. Aubameyang staat ook in de belangstelling van onder andere Arsenal en Milan.