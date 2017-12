Daarom gaat Laszlo Bölöni zelfs bij thuiswedstrijden met Antwerp op afzondering

Vanavond is het weer zover. Dan stappen de spelers van Antwerp de bus op voor een afzondering in het Crowne Plaza Hotel aan de Antwerpse ring. Want sinds Laszlo Bölöni trainer is van de Great Old, gaat de ploeg elke avond voor een wedstrijd op hotel. Zelfs bij thuiswedstrijden. “Een kwestie van professionalisme”, vindt trainer Laszlo Bölöni.