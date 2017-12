Glenn Claes herovert basisplaats bij KV Mechelen: “Betere klik met deze coach”

Daar is Glenn Claes weer. De Mechelse werkmier op de linkerflank was uit de gratie gevallen bij de ontslagen Yannick Ferrera, maar knokte zich sinds de terugkeer van Aleksandar Jankovic uit de ziekenboeg en in de basiself. “Met Jankovic als coach heb ik al mooie en moeilijke periodes meegemaakt. Dat schept automatisch een band.”