Zwerfhond steelt de show tijdens saaie Europa League-wedstrijd

Donderdagavond speelden Vardar en Rosenborg 1-1 gelijk in hun laatste groepsmatch in de Europa League. Het overbodige duel - beide ploegen waren al uitgeschakeld - was dan ook één lange geeuw. In de tweede helft zorgde een zwerfhond voor wat animo, het beestje stond letterlijk in het middelpunt van de belangstelling in de middencirkel.