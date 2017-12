Paul-José Mpoku legt ruzie bij met “kleine coach” Marc Wilmots

Standard-speler Paul-José Mpoku heeft zijn ruzie met Marc Wilmots bijgelegd. Dat blijkt uit een foto die de aanvaller zelf op Instagram plaatste, inclusief een emoji van een handdruk. Het duo poseert in de straten van Luik, een goeie maand nadat Mpoku in onze krant uithaalde naar Marc Wilmots. “Ik heb niets tegen hem, maar iedereen ziet dat hij een kleine coach is”, sneerde Mpoku toen.

“Bij België had ik misschien één match kunnen spelen. En dan nog. Er was een periode waarin ik echt heel goed was bij Standard en (toenmalig bondscoach, nvdr.) Wilmots me een paar keer had kunnen oproepen, maar hij heeft het niet gedaan. Daarna zei hij dat hij niet begreep waarom ik voor Congo koos. Terwijl hij nooit rechtstreeks met mij had gesproken. Waarom lanceert hij dat dan? Ik heb niets tegen hem, maar iedereen ziet dat hij een kleine coach is. Iedereen kan spelers als De Bruyne en Hazard coachen”, zo vertelde Paul-José Mpoku begin november in onze krant.