Braziliaanse legende gaat aan de slag als technisch directeur bij Sao Paulo

Rai, met nummer 10 onderaan in beeld, werd in 1992 nog uitgeroepen tot Zuid-Amerikaans voetballer van het Jaar. Foto: IMAGEGLOBE

Voormalig topvoetballer Rai is de nieuwe technisch directeur van FC Sao Paulo, zo maakte de Braziliaanse voetbalclub vrijdag bekend. De jongere broer van de betreurde Socrates zat eerder al in de raad van bestuur van de club.

De intussen 52-jarige Raimundo Souza Vieira de Oliveira was tijdens zijn carrière al tijdens twee periodes (1987-1993 en 1998-2000) als speler bij Sampa aan de slag. Tussendoor kwam hij in Europa voor Paris Saint-Germain uit. In 1992 werd hij verkozen tot Zuid-Amerikaans voetballer van het Jaar, twee jaar later veroverde hij met de Seleçao de wereldtitel in de Verenigde Staten.