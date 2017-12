Sterspeler Peru mist het WK na positieve dopingplas

Brussel - De Disciplinaire Commissie van de Wereldvoetbalbond FIFA heeft de Peruaanse international Paolo Guerrero een schorsing van een jaar gegeven voor zijn positieve test op cocaïne, zo maakte de FIFA vrijdag bekend.

In de urine van Paolo Guerrero (Flamengo) werden “in heel beperkte mate” sporen gevonden van cocaïne. De controle vond begin oktober plaats, na de WK-kwalificatiewedstrijd van Peru tegen Argentinië (0-0). De 33-jarige Guerrero had volgens de Peruaanse bond een middel gekregen tegen de griep, en de bond en speler verklaarden niet geweten te hebben dat dat middel verboden was. Maar de onderzoekers troffen in zijn urine benzoylecgonine aan, wat de lever produceert bij de afbraak van cocaïne.

De Wereldvoetbalbond schorste de aanvaller begin november na zijn positieve dopingtest voor dertig dagen, waardoor hij niet kon aantreden in de twee wedstrijden van de intercontinentale play-offs van zijn land Peru tegen Nieuw-Zeeland om een ticket voor het WK van volgend jaar in Rusland. Peru trok daarin aan het langste eind en mag zo voor de vijfde keer naar het WK, al zullen ze het dus wel zonder hun sterspeler moeten stellen.